Geldrop-Mierlo: Extra kosten door corona mogelijk 2 miljoen euro

Ondanks corona, maar dankzij YouTube, konden honderd kinderen toch optreden met hun schoolband

7:00 HELMOND - In juni zouden zo’n honderdvijftig Helmondse kinderen in De Cacaofabriek optreden met hun schoolbands. Maar ja: corona. Nu is hun optreden virtueel te zien op YouTube. „Leuk, maar in het echt dansen mensen mee.”