Geldrop-Mierlo gaat met wijken in gesprek

over ‘gasloos’

GELDROP-MIERLO Om in 2050 van het gas af te zijn worden er nu al plannen gemaakt door de gemeente Geldrop-Mierlo. De komende jaren worden er in overleg met bewoners in de wijken passende oplossingen gezocht om huizen te verwarmen. Dat zegt wethouder Rob van Otterdijk (Groen Links).