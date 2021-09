Geldrop-Mierlo heeft een poetsprobleem

GELDROP-MIERLO - Vijftig gezinnen in Geldrop-Mierlo zitten op poetshulp te wachten. Dat is een wachtlijst die aanzienlijk langer is dan bij omliggende gemeentes. De belangrijkste oorzaak is dat de gemeente het samenwerkingsverband met ZorgGeldrop heeft beëindigd. Daarmee kwamen 72 gezinnen in de problemen. Een van de andere acht zorginstellingen waarmee de gemeente een overeenkomst heeft, vangt 22 gezinnen op, zodat er nog 50 gezinnen kampen met huishoudelijke klussen die blijven liggen.

,,Per 1 september hebben we de samenwerking met één van de hulpaanbieders moeten beëindigen”, deelde wethouder Jeucken afgelopen week mee tijdens een commissie vergadering. ,,De instelling voldeed niet aan de gemeentelijke eisen.” Bij nadere informatie bleek dat ZorgGeldrop te zijn. Deze instelling kon, ook na aandringen van de gemeente, geen kwaliteitscertificaat leveren. De website van ZorgGeldrop is nog bereikbaar, maar de domeinnaam is te koop en de telefoon wordt niet opgenomen.

In Geldrop-Mierlo maken ongeveer 980 gezinnen gebruik van een huishoudelijke hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). ,,Sinds de hulp inkomensonafhankelijk is geworden, is het aantal aanvragen gestegen”, deelt Jeucken mee. De gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen en zodoende kan iedereen die een indicatie heeft, een poetshulp krijgen. De eigen bijdrage is 19 euro per maand. Om aan de aanvragen te voldoen heeft de gemeente een overeenkomst met instellingen die de klussen uitvoeren.

Krapte

Het door het wegvallen van ZorgGeldrop ontstane poetsprobleem lijkt niet eenvoudig op te lossen. ,,Door krapte op de arbeidsmarkt en de vakantieperiode, kan er voorlopig geen nieuwe zorg gestart worden”, aldus Jeucken. ,,De acht overgebleven instellingen zijn op zoek naar nieuw personeel. Maar huishoudelijke hulp is een lokale aangelegenheid. Als er een instelling omvalt, is dat niet op te vangen door mensen van elders hier te laten poetsen. Meestal is er weinig bereidheid om te reizen.”

De gemeente is op zoek naar tijdelijke oplossingen, zoals het Dorpsleerbedrijf en, op voorstel van de raadslid Paul Elsendoorn van de PvdA, ook naar de vrijwilligers aangesloten bij de LEVgroep. Maar voorlopig zit er voor de vijftig aanvragers weinig anders op dat zelf aan de slag te gaan of het eigen netwerk in te schakelen om te stofzuigen, de ramen te lappen, de bedden te verschonen en de boodschappen te doen. Gelukkig verkeert geen van hen in een crisissituatie.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat crisisgevallen wat huishoudelijke hulp betreft weinig voorkomen. Mochten die zich wel voordoen, dan worden die met spoed opgepakt. ,,Die moeten we altijd het hoofd zien te bieden”, is Jeucken van mening.