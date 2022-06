Geldrop-Mierlo heeft geen achterkamertjes meer nodig. Frans Stravers wordt wethouder

GELDROP-MIERLO - Frans Stravers (61) wordt ook wel de baas van Geldrop genoemd. Hij was sinds 2000 DGG-lijstrekker, fractievoorzitter en vice-voorzitter van de gemeenteraad. Maar tegen het wethoudersschap zei hij steeds 'nee’. Nu stapt de man die -naar verluidt- in de achterkamertjes de scepter zwaaide toch in het college van Geldrop-Mierlo. Wat gaat er veranderen?

In de Geldrop-Mierlose politiek zijn ze het in grote lijnen meestal wel eens met elkaar. Misschien is het inhoudelijke debat daarom zelden spannend en zijn de opkomstcijfers bij de verkiezingen mede daardoor laag. Maar als de politieke tegenstellingen niet mega zijn, kan er natuurlijk wel lekker vaart gemaakt worden met besturen. Zou je denken.

Wel behoefte om te profileren

Nou, niet dus. Want dat zal je altijd zien: die acht partijen in Geldrop-Mierlo willen zich natuurlijk wél profileren: duidelijk maken dat er wel degelijk verschillen zijn en dat het dus echt wel van belang is om op jou te stemmen en niet op die ander. En als je dat verschil niet duidelijk kan maken op de inhoud, dan doe je dat dus op de vorm en op het proces. Op de vorm: ,,Alles wordt in de achterkamertjes dichtgetimmerd.” Op het proces: ,,Jullie onderzoek deugt niet, er is meer onderzoek nodig.”

Gevolg? In Geldrop-Mierlo duurt het eeuwig voordat belangrijke besluiten (toekomst Hofdael, exploitatie zwembad, huisvesting onderwijs, huisvesting verenigingen) genomen worden. En dat moet dus anders. Het moet afgelopen zijn met die stroperigheid. Daarover zijn alle acht partijen het dan wel weer eens.

Vijf wethouders en Frans Stravers is er één van

Volledig scherm Frans Stravers DGG Geldrop-Mierlo © - Ziedaar de startpositie van de nieuwe coalitie en het nieuwe college van B en W. De nieuwe coalitie bestaat uit de Geldropse lokale partij DGG (6 zetels), de Mierlose lokale partij DPM (4 zetels) en het CDA (5 zetels). DPM levert één wethouder, CDA en DGG ieder twee. En één van die twee DGG'ers is Frans Stravers. Want deze keer zei hij 'ja'.

Een doorpak-akkoord met draagvlak

En dus was het afgelopen week een glunderende Frans Stravers die -samen met fractievoorzitters Jan Peters Rit (DPM) en Mark van Schaijk (CDA)- het ‘Doelstellingenakkoord 2022-2026' presenteerde. Een gedurfd ‘doorpak-akkoord’ met zoveel mogelijk draagvlak. Voor gemeentebegrippen kort en bondig geschreven (21 pagina's, maar grote letters en veel wit) en met duidelijk doelen. Bijvoorbeeld: meer boa's, rapportcijfer 7,5 of hoger van inwoners voor gemeentelijke dienstverlening, sportaccommodaties, recreatie en afval ophalen én -tegen het advies van de ambtenaren in- tóch een bushalte bij het station.

Verder een bijlage van 11 pagina's met reacties op het akkoord en wensen van de vijf oppositiepartijen en de ambtelijke organisatie. Daarbij vermeld wat er van is overgenomen en wat niet en waarom. Allemaal even helder.

Ook begroten op haalbaarheid

En dan is er nog een nieuwigheid: Geldrop-Mierlo gaat werken met een ‘capaciteitsbegroting'. Frans Stravers: ,,We gaan niet meer alleen begroten op geld maar ook op haalbaarheid. Niet genoeg mensen voor de uitvoering? Niet realistisch gepland? Dan doen we het niet. Dus niet alleen: kunnen we het betalen? Maar ook: kunnen we het uitvoeren?”

Donderdagavond worden de nieuwe wethouders in een speciale gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd: Frans Stravers en Peter Looijmans (beide DGG), Marc Jeucken en Mathil Sanders- de Jonge (beide CDA) en Hans van de Laar (DPM). Maar daarvoor kunnen alle fracties nog zeggen wat ze van het ‘doelstellingenakkoord’ vinden. En natuurlijk moet er nog op de kandidaat-wethouders gestemd worden.

Maar hóe gaan jullie dat doen?

Ongetwijfeld zal de oppositie vragen: oke, leuk geformuleerd, maar hóe gaan jullie dat nou doen? Vorige week bij de presentatie van het akkoord antwoordde Frans Stravers op die vraag: ,,Ja, dát is dus aan het college van B en W. Die moeten, na overleg met de gemeenteraad, de inwoners en eventueel de regio, met een uitvoeringsplan komen.”

Vanaf donderdag is Frans Stravers één van de W's. En dus is het nu ook aan hem om op het openbaar podium van de lokale democratie, sámen met de oppositie die 'koeienletter-amities' waar te maken. De bushalte bij het station kan zo een monument worden van nieuwe politiek.

Portefeuilleverdeling wethouders: Frans Stravers, DGG (1 fte): Economie-Recreatie en Toerisme-Informatisering en automatisering-Digitalisering-Duurzaamheid-Natuur en milieu-Wijkontwikkeling-Gebiedsgericht werken-Accommodatiebeleid-Onderwijs Marc Jeucken, CDA (1 fte): Ruimtelijke ordening inclusief omgevingswet-Wonen-Gemeentelijk vastgoed-Gemeentelijk grondbedrijf Hans van de Laar, DPM (1 fte): Mobiliteit-Financiën-Inkoop en aanbesteding-Gulbergen-GEO-Beheer Openbare ruimte werken-Afval-Bosbeleid-speelvoorzieningen Peter Looijmans, DGG (0,8 fte): Werk en Inkomen-Armoedebeleid-Kunst, cultuur en oudheidkunde-Dierenwelzijn-Sport en bewegen Mathil Sanders-de Jonge, CDA (0,8 fte): WMO-Jeugdbeleid-Welzijn en zorg-Inburgering-Inclusie