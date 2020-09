Geldrop-Mierlo helpt buurten die duurzaam willen worden

In twee bijeenkomsten worden geïnteresseerden door de stichting Buurtkracht geïnformeerd over de mogelijkheden om in de eigen buurt met buurtgenoten duurzame projecten te starten. De buurten die op die manier ontstaan, krijgen steun van de gemeente, waaronder een buurtbegeleider die helpt met het maken van een buurtplan en het aanvragen van offertes.

Beleid gaat veel verder

De informatiebijeenkomsten zijn op dinsdag 6 oktober in Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop, en op donderdag 8 oktober in ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14-16 in Mierlo. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Aanmelden is verplicht via deze website. Verhinderd maar wel geïnteresseerd? Contact is mogelijk via 088-8572200 of support@buurkracht.nl.