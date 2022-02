Geldrop-Mierlo kiest voor zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw en opkooprem voor bestaande woningen

Voorstel wethouder ging niet ver genoeg

Hoewel de meeste partijen er moeite mee hadden dat ze ingrepen in de vrije markt, stemde de meerderheid voor de zelfbewoningsplicht en ook voor het opschroeven van de koopprijs en het verhogen van de boete tot 100.000 euro. De regeling gaat per direct in. De notaris meldt bij de gemeente als er binnen 3 jaar een nieuwbouwwoning op de markt komt. Er zijn uitzonderingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld verhuur aan familieleden. Wethouder Jeucken had liever de NHG grens aangehouden. ,,Het is aannemelijk dat er rechtszaken gaan volgen omdat de overheid ingrijpt in vrije markt en dan zal er sprake moeten zijn van proportionaliteit.”

Pas in de zomer ingevoerd

Voor bestaande woningen is het nog niet mogelijk om de zelfbewoningsplicht in te voeren. Om ook die woningen in het goedkope en middensegment te beschermen dienden de PvdA, DPM, DGG, Groen Links en Samen een motie in om de wet ‘opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ zo snel mogelijk in de gemeente in te voeren. Opkopers moeten dan een verhuurvergunning aanvragen voor de door de gemeente aangegeven buurten, zodat de woningen beschikbaar blijven voor starters. Een van de redenen was dat in Eindhoven en Helmond de regeling binnenkort ingevoerd wordt en dat opkopers zich dan richten op de randgemeentes. De motie werd aangenomen, maar de regeling kan pas in de zomer ingevoerd worden, onder meer omdat het kadaster informatie moet verstrekken.