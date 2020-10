Geldrop-Mierlo maakt haast met zonneparken

GELDROP-MIERLO - Behalve de 10 hectaren in Mierlo aan de Broekstraat, komen er de komende jaren nog 30 ha zonnepaneelpark bij in Geldrop-Mierlo. B en W willen daar haast mee maken. Iets te veel, lijkt de politiek te vinden.

De raadsleden spraken maandagavond in de openbare commissievergadering zowel over de mogelijke plekken waar die zonnepaneelparken kunnen komen als over een speciale vergunningprocedure zodat initiatiefnemers ook snel aan de slag kunnen.

Verantwoordelijkheid nemen

Over dat eerste willen alle 8 partijen in de komende raadsvergadering wel een besluit nemen. Allemaal zijn ze het met milieu-wethouder Rob van Otterdijk eens dat ook een stedelijke gemeente als Geldrop-Mierlo zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het realiseren van alternatieve energie-opwekking.

Punt is wel dat daar in Geldrop-Mierlo veel minder ruimte voor is dan in de Kempen en de Peel. In het beleidsstuk hierover wordt die ruimte in beeld gebracht. Voor windmolens is dat snel verteld: er is slechts mogelijkheid voor 4 windturbines ten noorden van de A67 tussen Geldrop en Mierlo.

Er zijn wel veel meer mogelijkheden voor zonneparken. Op een kaart in het plan staan ze in 3 categoriën aangegeven. Gronden die het minst geschikt zijn voor landbouw en die de minste natuurwaarde hebben kregen categorie 1. Categorie 1 gebieden liggen bijvoorbeeld ten noorden van het Eindhovens Kanaal tussen Geldrop en Mierlo en ten noorden van de Beukelaar in Mierlo.

Het al eerder besproken plan van varkenshouder Verhoeven in Mierlo voor een educatief en recreatief zonnepark van 10 ha in Mierlo, ligt in zo'n categorie 1-gebied.

Versnelde vergunningprocedure

De politiek had het maandag ook over het voorstel om voor zonneparkplannen in gebieden in die 3 categoriën een versnelde vergunningprocedure vast te stellen. Het college wil dat er niet voor ieder plan toestemming aan de gemeenteraad gevraagd moet worden. Het kan van groot belang zijn om snel te handelen. Bijvoorbeeld in het geval van Verhoeven. De veehouder kan 25.000 euro provinciesubsidie krijgen voor de sloop van zijn stallen, maar dan moet hij wel op korte termijn een vergunning kunnen overleggen.

Voor andere plannen groen licht vragen aan de raad

Raadsbreed bleek er wel steun voor zo'n snelle vergunningprocedure voor de Mierlose plannen. Maar er is niet één partij bereid om de zeggenschap over alle zonneparkplannen uit handen te geven aan het college. Wethouder Marc Jeucken stelde daarom voor om die speciale procedure alleen te laten gelden voor plannen in categorie 1-gebieden. Voor plannen in de andere gebieden moet het college dan toch apart groen licht vragen aan de raad.

Het aangepaste vergunning-voorstel én de beleidsvisie op windmolens en zonneparken worden in de komende gemeenteraad besproken. Als ze zijn vastgesteld, kunnen initiatiefnemers met plannen komen. Die moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van draagvlak, participatie door omwonenden en biodiversiteit (aanplant, inrichting gebied, mogelijkheid voor begrazing etc) .