Geldrop-Mierlo overweegt bijdrage in dierenartskosten voor baasjes met weinig geld

GELDROP-MIERLO - Een huisdier hebben, is goed voor het welzijn van mensen. Daarom is het ook goed als dierenliefhebbers -ook al hebben ze weinig geld- een huisdier kunnen houden. In Geldrop-Mierlo overwegen ze daarom een minimaregeling voor dierenartskosten.

In de politiek zijn ze er nog niet helemaal uit hoe dat dan zijn beslag moet krijgen. Immers: er zijn al elf verschillende minima-regelingen in de gemeente. Voor de contributie van de sportvereniging, voor theaterabonnementen, voor een nieuwe koelkast etcetera. Maar van die regelingen wordt door slechts eenderde van de mensen die er recht op hebben, gebruik gemaakt.

Er zijn al elf regelingen

,,Kunnen we er niet beter eerst voor zorgen dat mensen de bestaande elf regelingen kunnen vinden, voordat we een twaalfde in het leven roepen", luidde de bedenkingen van CDA-raadslid Nico van Dijck dan ook toen het vorige week in de raadsveradering hierover ging.

Maar in de nieuwe nota dierenwelzijn -die nog moet worden vastgesteld, maar waar een ruime politieke meerderheid voor is- staat de minimaregeling voor dierenartskosten wel degelijk als serieuze optie genoemd. De partijen D66, Samen, PvdA en GroenLinks wilden zelfs niet wachten met zo'n regeling totdat volgend jaar het nieuwe beleid ingaat. Zij bepleitten invoering per 1 juli van dit jaar.

Voorstel is in de maak

Uiteindelijk werd besloten om met verder debatteren over de dierenarts-vergoeding nog even te wachten. Volgende maand komt wethouder Rob van Otterdijk met een voorstel. Dat gaat over de financiering het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. Maar er komt ook iets in te staan over een minima-regeling voor dierenartskosten. ,,Het lijkt logischer om dat onderdeel te maken van het armoedebeleid. Maar dat moeten we dan nog bekijken", aldus Van Otterdijk in een reactie achteraf. Daarmee lijkt een snelle invoering -zoals vier partijen wilden- niet haalbaar.

Geldrop-Mierlo niet de eerste

Als er zo'n regeling komt is Geldrop-Mierlo daarmee trouwens niet de eerste gemeente. Onder meer in Amsterdam is dat nu al zo. Alleen mensen die een inkomen hebben dat lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm komen er voor in aanmerking. In Geldrop-Mierlo zijn dat tussen de 1500 en 1800 huishoudens.