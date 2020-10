Geldrop-Mierlo's Waterplan kost miljoenen, maar nooit meer natte voeten is utopie

GELDROP-MIERLO - Drijvende auto's en vrieskisten, blubber in de gang en keldergarages met een waterstand van 2 meter. In Geldrop en Mierlo regent het niet meer dan elders, maar er zijn wel veel laag gelegen woongebieden. De gemeente maakt nu een plan.

Steeds meer extreem weer en erfenissen uit het verleden zorgen er voor dat het steeds vaker voorkomt: bewoners die hun straten, kelders en huizen vol regenwater zien stromen. Soms als wilde rivieren, soms opborrelend uit putten, soms gestaag stijgend via de kelders, maar altijd met onrust en/of onkosten tot gevolg.

In Geldrop en Mierlo lijkt dat nog vaker te gebeuren dan elders: ,,Nou, in andere gemeenten hebben ze er net zo goed last van, maar wij hebben wel veel gebieden die laag liggen", zegt wethouder Hans van de Laar (DPM, openbare ruimte)

Waterplan kost tussen de 3 en 6 miljoen euro

In Geldrop-Mierlo is daarom een waterplan in de maak. De gemeente houdt er rekening mee dat dat in eerste instantie zo'n 3 miljoen euro kost. ,,Maar daarmee zijn we er echt nog niet", aldus Van de Laar, ,,dat kan nog best het dubbele worden".

Voor een goed plan is geld nodig, deskundigheid en de inbreng van de mensen voor wie het bedoeld is. Dat eerste regelt de gemeente via de rioolheffing. Die gaat de komende jaren een paar euro omhoog, Ook is er een miljoen euro per jaar vrijgespeeld op de begroting doordat de gemeente alle geldleningen opnieuw heeft afgesloten tegen een lagere rente. Daarvan gaat een deel naar het waterplan.

Voor het maken van het plan is een extern deskundige ingehuurd. Die heeft samen met de gemeente de lage gebiedsdelen al bekeken. Het gaat om de Wersakker, Gerst, Verheugtstraat, Dorpsstraat, Neerakker en Brugstraat in Mierlo en de Parallelweg (bij het station) en de Beemdstraat/Ziggenstraat in Geldrop.

Momenteel vinden gesprekken plaats met mensen die in die straten wonen. Twee van de vier bijeenkomsten zijn geweest. ,,En dan begin ik altijd maar met te zeggen dat we het waterprobleem niet gaan oplossen", zegt de wethouder. ,,De klimaatverandering is zoals die is en ons rioolstelsel ligt zols het ligt. Dat verander je niet zomaar. Maar we gaan wel proberen de pijn te verzachten". Opmerkingen, tips en klachten worden verzameld. En waar mogelijk zullen kleine, makkelijk te realiseren maatregelen meteen genomen worden.

Met het vaker schoonmaken van duikers en uitdiepen van sloten is al begonnen. Een overzicht van de korte en iets langere termijn maatregelen zal voor het einde van het jaar klaar zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het aanleggen van extra ‘wadi's’ (water-vergaarkuilen) of het aanleggen van regenwaterriolen. Van de Laar: ,,Daarnaast moeten we ook zorgen dat we geen fouten meer maken zoals bijvoorbeeld in de jaren 70 in de Mierlose Wersakker. Dat is een van onze laagste gebieden maar de woonkamers hebben een zitkuil".

Eind volgend jaar moeten het waterplan en de planning van de werkzaamheden klaar zijn.