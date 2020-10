Geldrop-Mierlo steekt 3 miljoen euro in aanpak wateroverlast

In totaal is een gemiddeld huishouden met een gemiddelde koopwoning volgend jaar 30 euro meer kwijt aan gemeentelijke belastingen.

De gemeentebegroting is een verzameling plussen en minnen. In Geldrop-Mierlo zijn het de komende twee jaar meer minnen dan plussen. En dan moet er dus geld bijgepast worden uit de gemeentelijke spaarpot (de reserves): 82.483 in 2021, 173.291 in 2022. De twee jaar daarna zijn de plussen in de meerderheid.,

Dit blijkt uit de het gemeentelijk huishoudboekje voor volgend jaar en uit de verwachtingen voor de drie jaar daarna. Donderdagavond zijn die aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Niet goed maar ook niet heel slecht

Wethouder Hans van de Laar (DPM) gaat over de financiën. Hij zegt dat de financiële positie van Geldrop-Mierlo niet goed is, maar ook niet zo slecht dat er niks meer kan: ,,We bezuinigen niet op voorzieningen. Alle plannen die we hadden gaan door en onze begroting voldoet aan alle voorschriften". Dat laatste betekent dat er geen ondertoezichtstelling van de provincie dreigt.

Bedreigingen op de loer

Maar er liggen wel bedreigingen op de loer. Zo is er bij het opstellen van de begrotingen wel vanuit gegaan dat de bezuinigingsoperatie op de jeugdzorg en Wmo succesvol is. Dat er dus binnen 3 jaar 3,5 miljoen euro bespaard moet zijn. Volgens Van de Laar ligt de operatie die vorig jaar is ingezet ‘op koers'. Andere onzekere factoren zijn de corona-effecten en de oplopende kosten voor het aan het werk helpen van mensen. Dat laatste doet uitkeringsorganisatie Senzer voor een groep van 7 gemeenten waaronder Geldrop-Mierlo. Dit jaar was de bijdrage van Geldrop-Mierlo aan Senzer 4 ton meer dan geraamd. Volgend jaar is die weer 8 ton hoger: 14,4 miljoen euro totaal. Voor ‘corona-effecten’ is in 2021 3,5 ton begroot en in 2022 3 ton.

Onzekerheid over gemeentefonds

En dan is er nog onzekerheid over de verdeel-methodiek van het gemeentefonds. Binnen enkele maanden wordt meer bekend over de nieuwe manier waarop het Rijk de 32 miljard euro over de gemeenten gaat verdelen. De vrees is dat er meer naar de grote steden zal gaan en minder naar de kleinere gemeenten zoals Geldrop-Mierlo.

,,Maar ondanks de sores ben ik toch tevreden", zegt Van de Laar. Dat komt onder meer doordat Geldrop-Mierlo de leningen geherfinancierd heeft. Er wordt nu een lagere rente betaald en dat levert de komende vier jaar jaarlijks een voordeel op van ruim 1 miljoen euro. De totale begroting van Geldrop-Mierlo is in 2021 ruim 115 miljoen euro. Het totaalbedrag geleend geld is 82 miljoen euro. Dat is volgens een woordvoerder een normaal bedrag in gemeente-land.

De (eenmalige) ozb-stijging van 5 procent relativeert Van de Laar: ,,De ozb is nergens in Brabant zo laag als bij ons. 5 Procent van weinig is nog steeds weinig".