Geldrop-Mierlo verklaart oorlog aan processierups en besproeit 6000 eiken

GELDROP-MIERLO Zodra de (eiken)bomen in het blad komen en er activiteiten zijn in de eipakketten, gaan in Geldrop en Mierlo de processierupsbestrijders aan de slag.

Binnen één week worden 6600 eikenkruinen bespoten met Xentari. Dat zijn er 3 maal zo veel als vorig jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld buurman Eindhoven kiest Geldrop-Mierlo voor het biologisch sproeimiddel. Omdat het bewezen effectiever is en veel minder duur dan de methode die Eindhoven gaat inzetten. Daar is gekozen voor aaltjes. Dat zijn piepkleine rondwormen (Nematoden) die zich invreten in processierupslarven.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat al in augustus vorig jaar met de aannemer afspraken gemaakt zijn over de omvangrijke aanpak. ,,De aannemer werkt ook in verschillende andere gemeenten, maar wij waren de eerste die de aanpak voor dit jaar besprak". Die aanpak kost 35.000 euro.

In Geldrop en Mierlo staan in totaal zo'n 7000 eiken. 400 daarvan staan langs de bewegwijzerde vlinder fiets- en wandelroutes. Die bomen worden niet besproeid. Alle andere wel. Tot vorig jaar werden alleen de eiken langs de drukste fietsroutes en rond speelterrein behandeld. Dat zijn er 2100. De gemeentewoordvoerder benadrukt dat het middel Xentari alleen de eikenprocessierups en dus niet andere insecten bestrijdt. En dat het middel in Geldrop en Mierlo uitstekend werkte.

Mezensterfte vlooienmiddel honden en katten

Eerder werd gedacht dat op veel plekken jonge meesjes doodgingen als gevolg van het gebruik van Xentari. Maar dat klopt volgens de gemeente niet. Recent onderzoek schrijft die sterfte toe aan het middel dat gebruikt wordt om honden en katten tegen vlooien en teken te beschermen. De mezen gebruikten honden- en kattenhaar voor hun nestjes.

Mezen zijn nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups. Vandaar dat de gemeente 550 gratis mezenkastjes weggaf aan mensen die er een aanvroegen. Het grootste deel daarvan is bij mensen thuis afgeleverd toen ze vanwege corona niet meer bij het gemeentehuis opgehaald konden worden. ,,En omdat nu iedereen thuis is, was thuis afleveren geen probleem. Zo heeft ieder nadeel een voordeel", aldus de woordvoerder.

Mezen zijn natuurlijke vijanden van de processierups, maar sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen zijn dat ook. Om de omgeving interessant te houden voor die insecten is het van belang dat er veel soorten bloemen staan. Daarom wordt er voor gezorgd dat het gemeentegroen in Geldrop en Mierlo steeds bloemiger wordt. En daarom zal er rondom bomen niet meer gemaaid worden.

Gemeentewoningen voor vleermuizen