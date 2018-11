Geldrop-Mierlo wil best zwembad met Heeze-Leende

GELDROP-MIERLO - Van de buurgemeenten van Geldrop-Mierlo is Heeze-Leende de interessantste partner voor het gezamenlijk bouwen van een nieuw zwembad in de buurt van de gemeentegrens.

Nog steeds heeft het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo geen besluit genomen over de toekomst van zwembad de Smelen. En voorlopig zal dat ook niet het geval zijn. Het ziet er naar uit dat de politiek akkoord gaat met het voorstel van B en W om pas in de zomer volgend jaar de knoop door te hakken.

Onvrede

Dinsdagavond werd in de vergadering van een raadscommissie voor de zoveelste keer gesproken over de zwembad-toekomst. Er is bij de politiek onvrede over het beheer door huidig eigenaar Laco. Een plan van Laco om het complex te renoveren en dit (deels) te financieren door woningbouw op het terrein overtuigde de politiek enkele maanden geleden niet. De gemeente geeft Laco jaarlijks 2 ton euro subsidie om onder meer verenigings- en schoolzwemmen mogelijk te maken.

Zelf bouwen

In de oorspronkelijke planning had de gemeenteraad al een besluit moeten nemen over de Smelen. Aanvankelijk ging men er vanuit dat Laco ook in de toekomst de eigenaar, dan wel beheerder zou blijven. Maar steeds meer politieke partijen liepen warm voor de gedachte dat de gemeente zelf een zwembad gaat bouwen. Eventueel samen met een buurgemeente.

Die nieuwe opties verder onderzoeken betekent ook verdere vertraging en het voorlopig verlengen (tot zeker september volgend jaar) van het subsidiecontract met Laco. Daarover ging het voorstel van B en W dat dinsdagavond besproken werd.

Logische partner

In dat voorstel is onder meer te lezen dat Heeze-Leende de meest logische partner is voor het eventueel samen bouwen van een zwembad met een buurgemeente. Helmond gaat al een nieuw zwembad bouwen en is te ver weg, Eindhoven zit al in de maag met de vervanging van het gesloten recreatiebad de Tongelreep en Someren is ook te ver weg. Nuenen wordt gezien als interessante partner voor zwembad-nieuwbouw aan die kant van Geldrop-Mierlo. Alleen is die optie 3 jaar geleden nog onderzocht en toen te prijzig bevonden. Heeze-Leende vindt het college het onderzoeken waard. Vooral omdat nu al veel zwemmers uit die gemeente hun weg naar de Smelen vinden.

Besluit