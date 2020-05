Geldrop-Mierlo wil extra zorg voor peuters in subsidiecontract

Hoe vroeger bij een kind ontdekt wordt dat er iets aan de hand is, hoe beter: ,,Dan kan je een kind beter helpen en je kan misschien voorkomen dat het later terechtkomt bij veel zwaardere en duurdere zorg", zegt wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, jeugdbeleid). Uit een onderzoek dat de gemeente liet doen is gebleken dat het nu soms te lang duurt voordat een peuter met bepaalde problematiek de juiste zorgbehandeling krijgt. Van Otterdijk wil daarom afspraken maken met de organisaties die in Geldrop en Mierlo de kinderopvang aanbieden. Het gaat dan om kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in de ‘voorschool’.

Problematiek bij peuters herkennen

Het idee was om met die organisaties een subsidie-contract voor drie jaar te sluiten. In totaal gaat het dan om drie maal 650.000 euro. De kinderopvangorganisaties moesten met een plan komen waarin ze toelichten hoe ze problematiek bij peuters willen herkennen. Het gaat dan om peuters die gedrag of achterstanden vertonen die er op kunnen wijzen dat er meer aan de hand is. Daarnaast moesten er afspraken komen over hoe ze die kinderen vervolgens in samenwerking met de sociale afdeling van de gemeente (CMD) en de Zorgboog en Zuidzorg (waaronder ook de consultatiebureaus vallen) zo snel mogelijk de juiste zorg kunnen bieden.

Quote De organisa­ties zijn niet gewend dat ze over het opsporen van deze zorgbehoef­te afspraken moeten maken Rob van Otterdijk, wethouder

Maar het lukte de organisaties niet om met zo'n plan te komen. Volgens een gemeente-woordvoerder omdat de kinderopvang toch al onder grote druk staat. De eisen worden door de overheid steeds aangescherpt en het is moeilijk om aan geschikt personeel te komen. ,,Bovendien zijn de organisaties niet gewend dat ze over het opsporen van deze zorgbehoefte afspraken moeten maken", aldus de wethouder. Geldrop-Mierlo is een van de eerste gemeenten die dit aspect wil opnemen in de subsidievoorwaarden. De verwachting is dat veel gemeenten deze aanpak zullen overnemen. Geldrop-Mierlo heeft hierin een voortrekkersrol, aldus de woordvoerder.

Geen voorbeelden

Bij de gemeente is wel begrip voor de positie van de kinderopvang-organisaties. Van Otterdijk: ,,Het is niet dat ze niet willen, maar op dit moment was het gewoon nog te veel gevraagd. Er zijn ook nog geen voorbeelden waarnaar ze kunnen kijken". Daarom zet de gemeente nu een extra medewerker in die samen met de opvangorganisaties, het CDM en de kind-zorg (Zuidzorg en Zorgboog) de aanpak gaat uitwerken.