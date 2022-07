Geldrop-Mierlo wil geen ‘goedkope’ huizen-opkopers en zoekt plekken voor flex-wonen

Woonpro­test in Gel­drop-Mier­lo vanwege lange wachttij­den voor betaalbare huurwoning

GELDROP-MIERLO - Op initiatief van de Denktank Goed Wonen Geldrop-Mierlo, opgericht door de PvdA, wordt er op zaterdag 19 februari een woonprotestdemonstratie gehouden. De Denktank komt tot de conclusie dat het sociale huurwoningprobleem in de gemeente groter is dan in andere gemeentes omdat er onvoldoende is geïnvesteerd in betaalbare woningen.

