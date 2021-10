Geldrop-Mierlo wil minder vaak restafval ophalen

GELDROP-MIERLO - In plaats van één keer in de twee weken wordt vanaf maart 2022 het restafval in Geldrop-Mierlo nog maar één keer per vier weken opgehaald. De afvaltarieven voor de huishoudens blijven ongeveer gelijk ondanks de verminderde service.

De politiek was het er afgelopen maandag over eens tijdens de commissievergadering: Er moet iets gebeuren aan de hoeveelheid restafval. Dat is het afval dat niet gerecycled kan worden en moet worden verbrand. De kosten worden steeds hoger, o.a. door de verhoogde CO2 belasting.

Minder restafval

Het landelijk streven is dat er in 2025 nog 30 kilogram per inwoner restafval ingeleverd gaat worden en dat wordt in Geldrop-Mierlo niet gehaald. Dit jaar was het nog gemiddeld 151 kilo. Dat wil de plaatselijke politiek volgend jaar terugbrengen naar 100 kilo. Minder vaak restafval ophalen blijkt in vergelijkbare gemeentes minder afval op te leveren.

Hoewel het een grote verandering lijkt dat er minder vaak restcontainers worden opgehaald, zetten in de praktijk maar 7 procent van de huishoudens hun restafvalcontainer iedere 14 dagen aan de straat. De meeste vuilcontainers staan er al slechts een keer of 10 per jaar.

Afvalcoaches om beter te scheiden

De politieke partijen hadden graag gezien dat de tarieven voor de inwoners zouden dalen doordat er minder vaste kosten zijn voor de gemeente. De vuilniswagens rijden immers minder vaak, en dat scheelt de gemeente 150.000 euro per jaar. Dat bedrag wordt echter ingezet om de verandering door te voeren. Er worden o.a. afvalcoaches ingezet om inwoners te helpen beter afval te scheiden, want bij het huidige restafval blijkt nog de helft GFT (groente-, fruit- en tuinafval) te zitten. Dat kan gerecycled worden, maar gaat nu naar de verbrandingsovens.

Bovendien is een verlaging van tarieven nog voorbarig omdat de gemeente zelfs verlies kan lijden door het verminderd ophalen. Behalve een vast bedrag per jaar, betalen inwoners ook nog per container. Als er minder worden aangeboden, dalen de inkomsten. Dat wordt in 2022 opgevangen uit de reservepot. In 2023, als de effecten van het verminderd ophalen duidelijk zijn, worden de tarieven aangepast. Raadslid Eric Ketelaars (DGG) drong erop aan dat wethouder Van Otterdijk (o.a. milieu) de consequenties voor de individuele burger duidelijk maakt. Ook maakt hij zich ongerust over de toename van de hoeveelheid zwerfvuil, bijzet van vuilnis bij ondergrondse containers en illegale stort.

Mobiele milieustraat

Er start overigens een proef in 2023 met een mobiele milieustraat waar inwoners afval kunnen aanbieden dat in een boodschappentas past. Die milieustraat blijft een halve dag in een wijk staan. Die zou tevens de huidige milieustraat kunnen ontlasten waar ondanks de hoge tarieven nog steeds een groot verlies wordt geleden van 800.000 euro per jaar.

Het definitieve besluit over het afvalbeleid wordt in de raadsvergadering van 18 oktober genomen.