Geldrop-Mierlo zet alle groen op één kaart

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo is van plan een interactieve bomenkaart op internet te zetten. Inwoners kunnen daar in een oogwenk nakijken of er in hun buurt een boom wordt gekapt en daar eventueel bezwaar tegen maken.

De bomenkaart, een idee van Groen Links, komt het derde kwartaal van dit jaar in gebruik. Het is de bedoeling dat het niet alleen bij een bomenkaart blijft, in de toekomst komen daar ook struiken en heesters op te staan.

De kaart wordt een onderdeel van het plan om burgers beter te informeren en te betrekken bij de groenvoorziening in de gemeente. Bij herbeplanting of in nieuwbouwwijken kunnen bewoners in het vervolg uit een aantal bomen kiezen.

De gemeente bekijkt welke soorten geschikt zijn om in de buurt van huizen te zetten wat betreft wortelstelsel en kroon, zodat ze geen overlast veroorzaken. In overleg met bewoners wordt er dan aangeplant, waarbij diversiteit belangrijk is om bijvoorbeeld processierupssnelwegen te voorkomen.

Niet alleen nieuwbouwwijken krijgen met aanplant te maken, de gemeente wil grote versteende gedeeltes vergroenen om de hittegolven enigszins te beheersen die door de klimaatsverandering steeds vaker voor zullen komen.

In het centrum zijn de plannen voor vergroening al min of meer concreet, de wijken daarbuiten zullen nog moeten wachten. Parkeerplaatsen worden overigens niet opgeofferd aan het groen, dan zou er weer een ander probleem ontstaan.