Geldrop-Mierlo zet financiële joker in

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo leegt een spaarpot die al jaren onaangeroerd in het gemeentelijk huishoudboekje stond. Het geld, 6 miljoen euro, was bedoeld voor als het écht nodig was. En dat is nu.

‘Een granieten bestand', werd de spaarpot van 6 miljoen euro genoemd in het gemeentehuis. Het geld was gespaard door jarenlang de rente op een lening van de gemeente aan de bank opzij te zetten. In 2014 is er voor het laatst geld in gedaan. Toen liep de lening af. En sindsdien staat de spaarpot er. Geen geld dat ongezien op de plank lag, aldus financiën-wethouder Hans van de Laar (DPM), maar een veilige buffer voor slechtere tijden. En volgens hem zijn die nu aangebroken. Oorzaak nummer 1: de stijgende kosten voor jeugdzorg en de Wmo. Oorzaak nummer 2: het rijk geeft de gemeente niet genoeg sociaal geld, waardoor Geldrop-Mierlo in 2 jaar tijd al 5,5 miljoen euro eigen geld heeft moeten bijpassen.

Plunderen

Gisteren presenteerde Van de Laar de gemeentebegroting voor 2020 en de 3 jaren daarna. Om die begrotingen sluitend te maken, hebben zijn ambtenaren de algemene reserve (zeg maar de reguliere spaarpot van de gemeente) flink moeten plunderen. In 2020 voor 1,6 miljoen euro, in 2021 voor 1,4 miljoen euro en in 2022 voor 9,5 ton. Bovendien moet het financiële gat op de jaarrekening 2019 (bijna 3 miljoen euro) ook nog gedicht worden. Alles bij elkaar 6.650.000 euro. En dat terwijl in die algemene reservepot maar 3,5 miljoen euro zat. En dat is een bedrag dat er van de gemeenteraad ook minimaal als buffer in moet zitten.

Vandaar dus dat de 6 miljoen euro rentegeld van de plank werd gehaald. De 6,5 ton die dan nog over blijft kan aangevuld worden met het extra geld dat het rijk Geldrop-Mierlo tot en met 2021 voor de jeugdzorg en de Wmo geeft. Dat extra geld is al toegezegd.

Misvatting

Zo is er onderaan de streep dus in ieder geval financiële balans op de gemeentebegroting die jaarlijks ruim 100 miljoen euro bedraagt. Maar erg solide klinkt het allemaal niet.

Dat is een misvatting, aldus Van de Laar. ,,Je vergeet dat we nóg een reservepot hebben. Die van het grondbedrijf. Daarin zit 12 miljoen euro en als in Mierlo de wijk Luchen helemaal ontwikkeld is, is die nog voller. We hebben afgesproken om dat geld apart te houden voor grondzaken. Dus voor de aankoop van gronden of panden. Maar uiteindelijk is het wel ons geld en telt het mee om onze financiële positie te bepalen. Bij de provincie zullen ze zeggen dat Geldrop-Mierlo zeker niet armetierig is.”

