Geldrop-Mierlo zoekt samenwerking om klimaatdoelen te bereiken

Daarom is duurzaamheidswethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) dan ook geïnteresseerd in deelname in een windmolenproject met de andere A67-gemeenten. Geldrop-Mierlo wil wel windmolens bouwen. Maar binnen de gemeente is daar geen geschikte plek voor. Volgens Van Otterdijk wil Geldrop-Mierlo daarom aansluiten bij een plan van Heeze-Leende om langs de A67 windmolens te bouwen. Over het initiatief wordt onder meer overlegd met het regiobestuur MRE.

In Geldrop-Mierlo wordt zo’n 3 procent duurzame energie opgewekt. Het doel van de gemeente is om in 2040 energie neutraal te zijn en als tussenstap in 2030 al 60 procent duurzame energie op te wekken met zon, wind, biomassa en omgevingswarmte. In de wijken wordt door de organisatie Buurtkracht het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen gestimuleerd en gesubsidieerd. Buurtkracht werkt met steun van gemeente en provincie. Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd. ,,Er is al heel wat bereikt”, zegt Van Otterdijk. ,,Toch komen we er alleen niet uit. Als alle daken van de huizen bedekt zijn met zonnepanelen komen we in 2030 niet aan 60 procent duurzame energie. Voor windmolens hebben we geen plaats.”