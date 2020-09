Geldrop-Mierlose GroenLinks-tandem rijdt niet meer

AnalyseGELDROP-MIERLO - Rob van Otterdijk (73) stapte na een lange loopbaan in het onderwijs over naar het gemeentebestuur. Het wethouderschap past hem als een handschoen. Toch is het onzeker of hij de periode afmaakt.

GroenLinks in Geldrop-Mierlo voerde sinds interne vernieuwingen in 2011 groen en fris oppositie in de gemeenteraad. Vooral de raadsperiode voor de laatste verkiezingen liep het lekker met de tandem van de jonge soms wat onstuimige Mierlonaar Niek Engbers en de Geldropse eminence grise Rob van Otterdijk.

Engbers kon zijn groene stokpaardjes berijden en bijvoorbeeld zijn bijdragen larderen met een herhaald statement tegen het kappen van bomen. Soms leidde dat tot gefronste wenkbrauwen: Daar heb je hem weer, zag je menigeen denken. Maar naast Engbers zat dan fractievoorzitter Van Otterdijk. Die altijd met rustige stem over welk onderwerp dan ook het redelijke, sociale geluid liet horen.

Voor het eerst in de coalitie

Maar met de laatste verkiezingen kwam aan die tandemrit een einde. GroenLinks stapte voor het eerst in de coalitie en Van Otterdijk zei na een halve eeuw het onderwijs vaarwel en werd wethouder. Hij kreeg een zware portefeuille. Met onder meer milieu, jeugdbeleid, cultuur en onderwijs.

Voor buitenstaanders leek er vervolgens geen vuiltje aan de lucht. Engbers (nu fractievoorzitter)deed wat hij altijd al deed: pleiten voor groenbehoud en duurzaam en divers groenbeleid. Nu in gezelschap van twee fractiegenoten. En Van Otterdijk leek de goede man op de goede plek. Weldenkend, rustig, eerlijk en open overtuigde hij eenieder van zijn goede bedoeling en inzicht. Ook al was de boodschap lastig: de heilloze deelname in het biogasproject van Cure kwam ten einde; de renovatie van noodlijdend Centrum Hofdael ging niet door; en op de Wmo en de jeugdzorg startte een bezuinigingsoperatie van 3,5 miljoen euro.

De verborgen bom die barstte

En toch bleek er een bom aanwezig en die barstte ook. Vorige week brak Van Otterdijk met zijn fractie. Een beetje plat vertaald: hij heeft niks aan de fractie want die maakt zich alleen druk om groen en neemt amper deel aan de debatten over de grote onderwerpen in Van Otterdijks portefeuille: ,,Leuk dat ze me goed vinden en trots op me zijn, maar ik voel me niet gesteund”. Daarbij stoorde de wethouder zich in toenemende mate aan het ‘eenzijdig ecologisch profileren’ van de fractie.

Pal bovenop de breuk van Van Otterdijk met zijn fractie volgde de breuk van de fractie met de coalitie. Het vertrouwen in de wethouder was er nog, stond in de verklaring, maar lust om in de coalitie te blijven was nu helemaal weg. GroenLinks deed wat al langer de verborgen wens was en wat nu -zonder eigen wethouder- realiteit kon worden: weg bij de coalitietijgers (DGG, DPM en CDA) en terug naar de vrije oppositie van ‘Kamerbreed’ kritiek leveren en bondgenootschappen sluiten.

Onverwacht maar onvermijdelijk

De tandemrijders van weleer waren elkaars sta-in-de-weg geworden. De breuken leken onverwacht, maar waren onvermijdelijk. Voordeel van een partijloze Van Otterdijk is in ieder geval dat de breuk van GroenLinks met de coalitie niet hoeft te betekenen dat zijn wethouderschap eindigt. Al is het laatste woord daarover natuurlijk aan de overgebleven coalitiepartijen die nog net een raadsmeerderheid hebben.

Volledig scherm Rob van Otterdijk op de foto bij een interview over 51 (!) jaar voor de klas staan. © Jean Pierre Reijnen

Volledig scherm niek engbers © Henri Verwijmeren