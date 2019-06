Geldrop-Mierlose interim-burgemeester nu al weer weg

Ze maakte dat dinsdagavond bekend nadat ze een vergadering met Geldrop-Mierlose raadsleden even had verlaten voor een telefoontje. Dat bleek over haar voordracht gegaan.

Wat dit betekent voor haar interim-burgemeesterschap in Geldrop-MIerlo is nog niet duidelijk.

Op 5 april werd bekendgemaakt dat ze waarnemer werd in Geldrop-Mierlo. Ze zou eigenlijk blijven totdat er een nieuwe, vaste burgemeester benoemd zou worden. De vorige burgemeester van Geldrop-Mierlo, Berry Link, trad op 11 maart plotseling af. Hij was in opspraak geraakt omdat hij volgens de gemeenteraad een ongepaste relatie had met een medewerkster. Link was het daar niet mee eens, maar beloofde de volgens hem intense vriendschapsband te beëindigen. De gemeenteraad nam daar genoegen mee. Maar toen het nieuws over de kwestie via het ED in de pers kwam, trad hij toch af.