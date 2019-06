Geldrop-Mierlose interim-burgemeester vertrekt alweer

Ze maakte dat dinsdagavond bekend nadat ze een vergadering met Geldrop-Mierlose raadsleden even had verlaten voor een telefoontje. Dat bleek over haar voordracht gegaan.

Het is de bedoeling dat ze op 1 september aan de slag gaat in haar nieuwe gemeente. Onlangs zei de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk te hopen dat Geldrop-Mierlo nog dit jaar een nieuwe (vaste) burgemeester heeft. Of er tussen Schmalschläger en die nieuwe burgemeester nog een waarnemer komt is nog niet bekend.

Dubbel

De aanstaande burgemeester van Leudal hoorde over haar voordracht terwijl ze in een vergadering over de kadernota van Geldrop-Mierlo zat. Na afloop zei ze dat ze -hoewel heel blij- toch ook een beetje met ‘een dubbel gevoel’ zat. Toen ze werd gevraagd voor het waarnemerschap in Geldrop-MIerlo had ze al gesolliciteerd in Leudal. ,,Nee, daarover zeg je dan niks. Je weet toch ook helemaal niet of je het wordt. En bovendien: je mag over zo'n procedure ook niks zeggen.”

Voorlopig is ze er nog voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. ,,Ik ben hier zeker nog 2 maanden. En morgen ga ik gewoon op bezoek bij een echtpaar dat het 60-jarig huwelijksfeest heeft".

In opspraak

Op 5 april werd bekendgemaakt dat Désirée Schmalschläger waarnemer werd in Geldrop-Mierlo. De vorige burgemeester van Geldrop-Mierlo, Berry Link, trad op 11 maart plotseling af. Hij was in opspraak geraakt omdat hij volgens de gemeenteraad een ongepaste relatie had met een medewerkster. Link was het daar niet mee eens, maar beloofde de volgens hem intense vriendschapsband te beëindigen. De gemeenteraad nam daar genoegen mee. Maar toen het nieuws over de kwestie via het ED in de pers kwam, trad hij toch af.