Geldrop-Mierlose kan altijd nog vrachtverkeer richting Eeneind-West tegenhouden...

De onmacht en de frustratie in Geldrop-Mierlo over de plannen in buurgemeente Nuenen voor het logistiek bedrijventerrein in het gebied tussen de kom van Geldrop en de Helmondweg kon eigenlijk niet beter geïllustreerd worden dan met de motie die maandagavond werd aangenomen.

Geldrop-Mierlo op informatie-achterstand

Die motie was een initiatief van de PvdA-fractie en werd raadsbreed gesteund. Ook door het college. In de motie was te lezen dat het Geldrop-Mierlose gemeentebestuur unaniem van mening is dat er sprake is van een informatieachterstand.

Op basis van oude afspraken is Nuenen niet bij machte te voorkomen dat de ontwikkelaars van het terrein in zee gaan met bedrijven die er grote distributiedozen willen neerzetten. Het (vracht)verkeer zal dan naar men aanneemt deels door Geldrop richting A67 gaan rijden.

In Geldrop en in Nuenen is veel weerstand tegen het plan. Vooral omdat het zo ver van de snelweg ligt. Ook de provincie is tegen. Nuenen heeft daarom oud-provinciebestuurder Pieter van Geel gevraagd te onderzoeken of er een andere plek gevonden kan worden. Onlangs werd bekend dat dit niet gelukt is. De details en eventuele overgebleven opties zijn in vertrouwen met de Nuenense gemeenteraad besproken.

Quote We missen informatie als raad, maar ook college en inwoners tasten in het duister Raadsbrede motie Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo voelt zich steeds al buitengesloten in het proces. ,,We missen informatie als raad, maar ook college en inwoners tasten in het duister", staat in de 'wanhoopsmotie'. Maar veel meer dan het college oproepen alles op alles te zetten om informatie boven tafel te krijgen, kan de raad niet. En tussen de regels dreigen met het tegenhouden van vrachtverkeer: ,,Overwegen om verkeersmaatregelen te nemen om de bereikbaarheid en leefbaarheid niet te zeer te belasten", heet dat dan in motie-taal.