Geldrop-Mierlose politiek herpakt zich en komt met woningbouwplan

GELDROP-MIERLO - Het is mooi dat Geldrop-Mierlo 8 miljoen euro krijgt van het Rijk om de bouw van in totaal 800 woningen in en rond het Geldropse centrum vlot te trekken. Maar dat betekent niet dat woningbouwplannen in Mierlo en in de Geldropse buitenwijken vertraging mogen oplopen.

Bovendien moet het onmogelijk worden voor beleggers om meerdere van die nieuwbouw-koopwoningen (tot 325.000 euro) te kopen en dan weer duurder te verkopen. De afspraak is dat minstens de helft van de nieuwbouw in Geldrop en Mierlo betaalbare huur- en koopwoningen moet zijn, en daarbij mogen beleggers geen roet in het eten gooien. Er komt in Geldrop-Mierlo een 'zelfbewoningsplicht'. Dat betekent dat kopers van een (betaalbare) nieuwbouwwoning er ook zelf in moeten gaan wonen. Ouders mogen nog wel een huis voor hun kind kopen.

Samen gemeente besturen

Het zijn besluiten die de Geldrop-Mierlose gemeenteraad maandagavond nam in de vergadering waarbij de kadernota werd vastgesteld. In die nota staan de voornemens voor de komende vier jaar. Hoeveel die plannen kosten en opbrengen wordt duidelijk in de begroting die dit najaar gemaakt wordt.

Een krappe week was blijkbaar voldoende voor de Geldrop-Mierlose politieke fracties om achter de schermen de plooien glad te strijken. Kennelijk is men toch geschrokken van de beeldvorming door het gekissebis van de laatste tijd en is er geconcludeerd dat het beter was om energie te steken in samen de gemeente besturen en niet elkaar bestrijden.

Neuzen in dezelfde richting

De laatste maanden waren er steeds vaker botsingen tussen de Geldrop-Mierlose oppositiepartijen (Samen, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA) en de coalitiepartijen (DGG, DPM en CDA). Vorige week nog vlogen de partijen elkaar in de haren over de manier waarop de kadernota besproken zou worden.

Maar maandagavond leek van onderlinge wrijving geen sprake meer. Burgemeester Jos van Bree refereerde aan een overleg afgelopen donderdag waarbij de neuzen (in ieder geval over de kadernota-behandeling) in dezelfde richting werden gezet. En maandagavond werd vlot en zakelijk vergaderd. Ook kwamen de voorstellen (moties en amendementen) van wisselende combinaties van oppositie en coalitiepartijen. Fractievoorzitter Miranda Verdouw van Samen zei: ,,Dit is ongekend voor deze raad. Het geeft me een goed gevoel".

Van de twaalf voorstellen werden er acht aangenomen, waarvan vier unaniem en één met slechts één stem (van VVD’er Thomas Schouten) tegen. Dat laatste voorstel ging over een onderzoek naar hoe in de hele gemeente alle culturele en sport-verenigingen en stichtingen gehuisvest zijn: in gemeente-vastgoed? Of van henzelf? En hoeveel gemeentelijk vastgoed staat leeg? Of kan afgestoten worden als verenigingen anders worden gehuisvest? Nu loopt er al wel zo'n onderzoek naar de huisvesting van het verenigingsleven in Mierlo.

Met alleen de stemmen van de vier VVD’ers tegen werd de kadernota vastgesteld.