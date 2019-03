Geldrop-Mierlose politiek sluit boek over opgestapte burgemeester Link

GELDROP-MIERLO - Er komt geen politiek debat meer in Geldrop-Mierlo over de gang van zaken rond het vertrek van burgemeester Berry Link. ,,We sluiten het boek", zegt vice-raadsvoorzitter Frans Stravers.

De 8 fracties in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad willen haast maken met het vinden van een opvolger voor Link. Volgende maand al willen ze de profielschets klaar hebben. Als het een beetje mee zit, zou er dan voor het einde van het jaar een nieuwe burgemeester kunnen zijn. Als basis wordt de profielschets van 2015 (toen Link benoemd werd) gebruikt. ,,Maar ik denk zeker dat er door deze gemeenteraad over gepraat gaat worden of er niet ook iets in moet komen over vrouwelijke kandidaten of kandidaten met een lhbt-achtergrond", zegt Stravers.

Tot die tijd zal een waarnemer aangesteld worden. Commissaris van de Koning Wim van de Donk gaat daarover zo snel mogelijk met de gemeenteraad overleggen, aldus zijn woordvoerder.

Echtelijke ruzie

De Geldrop-Mierlose fractievoorzitters hebben het wekelijks overleg van dinsdagavond gebruikt om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen nog een keer de revue te laten passeren. Van vrijdag, toen een echtelijke ruzie in huize Link escaleerde, tot de publicatie maandag in deze krant over de relatie die de Geldrop-Mierlose burgemeester had met een medewerkster en die hem op een waarschuwing wegens schending van de integriteitsregels kwam te staan. Stravers noemt vooral de maandag ‘extreem heftig’. Het ED-artikel, waarin ook stond dat het integriteitsonderzoek door de gemeenteraad heropend werd, zorgde voor een publiciteitsgolf. En die was voor Berry Link aanleiding dezelfde dag aan het eind van de middag op te stappen.

Klaar

Maandagavond was ook nog de reguliere gemeenteraad. Daarin bepleitte de VVD om in een extra vergadering de ‘kwestie Link’ alsnog te bespreken. Daarvan komt het dus niet. Stravers: ,,Nee, wat ons betreft is het klaar. Ik weet dat we daardoor op sommige vragen nooit meer antwoord krijgen. Maar het is onze gezamenlijke conclusie dat andere dingen nu belangrijker zijn. Zo gaat dat in de politiek".

Wachtgeld