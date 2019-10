Geldrop-Mierlose VVD wil wel gemeentefusie met Heeze-Leende

Met dit voorstel kwam VVD-raadslid Thomas Schouten deze week in de gemeenteraadsvergadering in Geldrop-Mierlo. Hij vindt de tijd rijp voor overleg over een fusie: ,,Omdat zelfstandig blijven blijkbaar niet langer heilig is voor Heeze-Leende en er met Cranendonck en Valkenswaard gesproken wordt over misschien wel een vrijwillige fusie tot één A2-gemeente. Terwijl Heeze-Leende veel beter bij ons past", aldus Schouten.

Identiteit

Hij wees er op dat de buurgemeenten samen de Strabrechtse Heide als logische verbinding hebben. ,,En die is ook veel beter te beheren als die van één gemeente is”. Schouten stelde voor dat Heeze-Leende geadviseerd wordt om eens met Mierlo te gaan praten. ,,Mierlo twijfelde eerst ook of ze wel bij Geldrop moesten komen. Maar nu zien ze daar ook dat je gewoon je eigen identiteit houdt".

Andere kant

Loco-burgemeester Marc Jeucken (CDA) liep niet meteen warm voor het plan om hierover met Heeze-Leende in gesprek te gaan. Hij vertelde dat de vorige burgemeester Berry Link een eventuele vrijwillige fusie wel eens ter sprake heeft gebracht bij zijn ambtsgenoot Paul Verhoeven van Heeze-Leende: ,,Maar die was duidelijk: Heeze-Leende wilde liever in eerste instantie de andere kant in kijken. Naar Cranendonck en Valkenswaard".

Eindhoven

Jeucken stelde voor dat Schouten eerst eens zijn fusieplannen voorlegt aan de VVD’ers in de gemeenteraad van Heeze-Leende. ,,Met hen praten we al over een fusie", zei Schouten, ,,Met hen en met Eindhoven". Maar dat bleek te gaan over een eventuele samenvoeging van de 3 VVD-afdelingen. Of de VVD-fractie van Heeze-Leende een eventuele fusie met Geldrop-Mierlo zou willen voorleggen in de eigen gemeenteraad, betwijfelde Schouten. Maar misschien kon Marc Jeucken de CDA’ers in Heeze-Leende wel zover krijgen?...

Glimlach