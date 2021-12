Geldrop raakt enige galerie kwijt aan Ootmarsum en cultuurwethouder kan er niks meer aan doen

De wethouder had het nog beloofd. Toen er vragen over kwamen vanuit de gemeenteraad zei hij dat hij wilde dat de Geldropse Galerie De Ruimte zou blijven bestaan. En dat hij er voor zou zorgen dat er een nieuwe ruimte gevonden zou worden, als de huidige in het oude postkantoorgebouw zou verdwijnen vanwege woningbouwplannen.

Maar de belofte van de wethouder is ingehaald door de realiteit. Galeriehoudster Sigrid Rhemrev-Bontenbal werd hals over kop verliefd. Op het Twentse stadje Ootmarsum. Zo erg dat ze er niet alleen de galerie naartoe verhuist, maar dat ze er ook gaat wonen.

Galerie houden is een vak

Geldrop verliest daarmee niet alleen een cultureel actieve (Mierlose) inwoner, maar ook een kunstwinkel met een steeds bredere (inter)nationale klanten- en geïnteresseerdenkring. Zo'n 3000 nieuwsbrief-abonnees zijn er inmiddels, vertelt de galeriehoudster niet zonder trots.

BIjna zeven jaar geleden nam de tot fysiotherapeut en doktersassistente opgeleide Sigrid Rhemrev de ‘antikraak-expositieruimte’ over. ,,Een duik in het diepe", zegt ze. Gaandeweg leerde ze dat een galerie runnen een vak is: ,,Een veelzijdig vak waarbij je het ene moment met hamer en spijkers in de handen kunst staat op te hangen, het volgende bij een kunstenaar op atelierbezoek gaat en dan weer onderweg bent met kunstwerken van jouw kunstenaars naar beurzen in het land.”

Niet alleen verkopen, maar ook tonen

Onder haar handen verwierf de Geldropse galerie zich een vaste plek in het middensegment van het kunstlandschap. Galerie De Ruimte toont alleen werk van gerenommeerde kunstenaars met een goed cv. ,,En dan altijd van meerdere kunstenaars tegelijk en zo divers mogelijk”, aldus Rhemrev-Bontenbal. ,,Dus abstract en realistisch, klein en groot en van alle materialen.” Daarbij richt ze zich niet alleen op de verkoop: ,,Ik wil dat mensen het gewoon fijn vinden om hier binnen te lopen en even kunst te kijken.”

Toegevoegde waarde voor Ootmarsum

En het is die specifieke Ruimte-aanpak die voor Ootmarsum een toegevoegde waarde kan zijn, zo is de overtuiging van de galeriehoudster. Ze vertelt dat ze nog nooit in het kunstdorp was geweest vanwege een hardnekkig vooroordeel: ,,Ja, die toeristen dus. Ik dacht dat het kunst-aanbod vlak zou zijn. Afgestemd op de massa.”

Maar toen ze onlangs dan toch een keer afreisde naar het Twentse stadje was het een soort thuiskomen. ,,Ik voelde me geborgen", zegt ze. ,,Er zijn allemaal leuke galerietjes, winkeltjes en restaurantjes. En ja, er komen veel toeristen. Maar dat zijn kunsttoeristen.”

Ze volgde haar hart en zei ja

Toen ook nog eens bleek dat er een pandje middenin het Ootmarsumse centrum (Gasthuisstraat 7) beschikbaar kwam, aarzelde de Mierlose niet. De kinderen zijn de deur uit tenslotte, dus ze voelde zich vrij haar hart te volgen en ze zei ja.

De naam ‘Galerie De Ruimte’ verhuist mee. De manier van werken en haar bevlogenheid ook. Alleen de vierkante meters niet. ,,Hier heb ik er 260. Daar om te beginnen 60. Ik ga zelf boven de galerie wonen. Als ik een woning vind in de buurt, komen die 60 vierkante meters van boven er nog bij. Net als 7 jaar geleden spring ik weer in het diepe", concludeert ze met een brede glimlach.

Quote Ik voel me hier heel erg gewaar­deerd Sigrid Rhemrev-Bontenbal

Ook al haalt Geldrop het als ‘kunstdorp’ niet bij Sigrids nieuwe woonplaats, ze zal er altijd met plezier aan terugdenken: De groeiende klantenkring, de kunstnaars en zeker ook de wethouder die haar zo graag voor Geldrop wilde behouden. ,,Ik voelde me hier heel erg gewaardeerd", zegt ze.

Op zondag 2 januari is De Ruimte in Geldrop voor het laatst open. De bedoeling is dat Galerie De Ruimte in Ootmarsum op 7 februari voor het eerst te bezoeken is. Voor het oude postkantoor is inmiddels een nieuwe (tijdleijke) huurder gevonden. Een opleidings- en coachingcentrum. Het Geldropse gebouw staat al lang te koop. Maar als zich een gegadigde aandient is eigenaar PostNL verplicht het gebouw eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Het terrein aan de Molenstraat is een boogde woningbouwlocatie.

Volledig scherm Galeriehoudster Sigrid Rhemrev-Bontenbal met een van de kunstwerken. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volledig scherm Het oude postkantoor in Geldrop waarin tot 2 januari galerie De Ruimte is gevestigd © Sem Wijnhoven/DCI Media