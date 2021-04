Geldrop trekt 4,2 miljoen euro uit voor verbreding Bogardeind

Armoedig gezicht

Plan in stroomversnelling

Het project om het Bogardeind te verbreden loopt al sinds het eind van de vorige eeuw. In 2008 werd het stilgelegd vanwege de financiële crisis. In 2018 werd het plan weer opgepakt en nu komt het met de vrijgemaakte 4,2 miljoen in een versnelling. Oorspronkelijk zou het project in drie fasen worden uitgevoerd en in 2028 zijn afgerond. Nu is het de bedoeling dat in 2026 al een verbreding van de weg met losliggend fietspad is gerealiseerd.