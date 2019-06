Geldrop trekt massaal naar Kommus festival

Nauwelijks afval

Tegen 19.00 uur stroomde de kasteeltuin vol. De fietsenstalling vulde zich in sneltreinvaart. Rond 23 uur toen het was afgekoeld waren er zeker 4.000 mensen. Jong en oud luisterden in de sfeervol verlichte kasteeltuin naar de bands en dronken pils uit een plastic statiegeldglas. ,,We hebben nauwelijks afval”, zegt Van Iersel. ,,Iedereen levert het glas in of neemt het mee naar huis. We hoeven alleen de sigarettenpeuken op te ruimen.”