Geldrop wil drie jaar tijd om als eerste postkantoor (en omgeving) te kunnen kopen voor woningbouw

Torenhoge flat

Het college heeft begin maart al een aanloop genomen om in het gebied woningen te gaan bouwen door voor drie maanden het voorkeursrecht op te leggen aan de eigenaren van de panden langs de Molenstraat en de Dommeldalseweg. Met PostNL is de gemeente in gesprek. Om vast te stellen wat de waarde van het voormalige postkantoor is moet het bestemmingsplan gemaakt worden. ,,Als er een torenhoge flat komt, wordt de waarde hoger dan als er drie of vier woonlagen komen’’, aldus wethouder Jeucken. En dat bestemmingsplan maken kost tijd. Om ervoor te zorgen dat die tijd er komt, moet de raad het voorkeursrecht vastleggen voor drie jaar en dat moet of gaat gebeuren tijdens de raadsvergadering van 7 juni.

Intussen hebben eigenaren van panden in de Molenstraat en Dommeldalseweg al bezwaren kunnen indienen. Huisartsenpraktijk De Kleine Dommel heeft er niet zozeer bezwaren tegen dat de gemeente als eerste het pand mag kopen, maar vreest wel problemen als er een wisseling van een van de huisartsen nodig is. De eventuele nieuwe arts koopt zich in de praktijk in en neemt tevens een gedeelte van het pand over. ,,We willen geen inmenging van de gemeente in een dergelijke situatie’’, aldus Trudy Aben, een van de huisartsen.