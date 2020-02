Geldrop wil extra geluidsmaatregelen op nieuwe A67

GELDROP-MIERLO - Uit geluidsmetingen blijkt dat de overlast door de A67 niet erg genoeg is om Rijkswaterstaat te verplichten extra maatregelen te nemen. Toch zal Geldrop-Mierlo daarop aandringen. Want geen overlast meten is niet hetzelfde als geen overlast ervaren.

Dit blijkt uit een brief die B en W stuurde aan de gemeenteraad naar aanleiding van meetresultaten die gedurende een jaar werden verzameld. In overleg met bewoners zijn op verschillende punten in en bij de wijken Coevering en Genoenhuis de luchtkwaliteit en het geluid gemeten. Deze wijken liggen het dichtst bij de A67.

De gemeenteraad droeg het college eerder op die metingen te laten doen, en de resultaten voor te leggen aan de minister. De brief naar de minister gaat op korte termijn de deur uit, aldus een woordvoerder. In die brief zal Geldrop-Mierlo er toch op aandringen dat Rijkswaterstaat bij de aanleg van de vernieuwde en verbrede A67 ter hoogte van Geldrop extra maatregelen neemt.

Verschillende normen

Uit de geluidsmetingen blijkt dat de waarden lager zijn dan in de Wet milieubeheer is bepaald. Maar ze zijn wel weer hoger dan de normen die de GGD hanteert, en die ook dichter liggen bij de beleving van overlast. Bij de fijnstofmeting speelt iets soortgelijks: Aan de wettelijke normen wordt ruimschoots voldaan, maar de advieswaarde van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO wordt overschreden. De concentratie stikstofdioxide in de lucht is ruim onder de wettelijke norm.

Stil asfalt en wallen