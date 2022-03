Geldroppenaar (45) krijgt 10 jaar cel voor doodsteken psychologe Els Slurink in 1997

GELDROP - Jahangir A. (45) is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van de Groningse psychologe Els Slurink in 1997. De vrouw was in haar woning neergestoken. De zaak was jarenlang een cold case. Onder haar vingernagels vond de politie DNA van een onbekende persoon, maar pas na 23 jaar was er een match met A. De rechter gaat uit van doodslag.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Voor de rechter staat vast dat A. degene is geweest die Slurink (33) in de nacht van 20 op 21 maart 1997 met een scherp voorwerp heeft gedood. Een steek in het hart werd haar fataal. In januari 2020 was er dankzij nieuwe technieken een DNA-match met A.

Pijnkreet

Het steekwapen werd nooit gevonden. Er waren geen braaksporen in de woning aan het Van Brakelplein. Ook waren er geen sporen van een worsteling. Buurtbewoners hebben rond middernacht wel voetstappen en geruzie tussen een man en een vrouw gehoord. Ook werden een pijnkreet, bonk en openstaande achterdeur waargenomen.

A. is eerder veroordeeld voor overvallen en geweldsdelicten in Groningen waar een mes bij betrokken was. Hij werd begin 2021, na aanvullend onderzoek, opgepakt in Noord-Brabant. A. was kort na de dood van Slurink naar het zuiden verhuisd. De in Geldrop wonende A., die in Groningen en Noord-Brabant door de politie meerdere keren is aangetroffen in tuinen van anderen, heeft altijd ontkend. Hij kende naar eigen zeggen Slurink niet.

Doodsangst

Volgens hem moet zijn DNA op een indirecte manier onder de vingernagels van Slurink terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld via het openbaar vervoer of een winkelwagentje, of door zijn baantjes als krantenbezorger en maaltijdbezorger. Diverse scenario’s zijn uitgebreid onderzocht. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) acht de kans op indirecte overdracht zeer klein. Experts vinden het aannemelijker dat Slurink in doodsangst A. heeft gekrabd.

Ook volgens de rechtbank is dit ‘veel waarschijnlijker’. De rechter ziet het DNA dan ook als een daderspoor. Het wordt A. zeer aangerekend dat hij nooit openheid van zaken heeft gegeven.

A. wilde niet meewerken aan psychisch onderzoek, ook niet in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen hebben zo geen stoornissen kunnen vaststellen.

