Geldrops buitengebied én waarschijnlijk ook woonwagenkampje krijgen snel internet

In Geldrop en Mierlo veel minder woningin­bra­ken, veel meer verwarde mensen

23 maart GELDROP-MIERLO - Er wordt minder ingebroken in woningen, maar auto's worden nog net zo veel gestolen in Geldrop-Mierlo. Vooral in Geldrop is veel overlast door een paar langdurige burenruzies en er zijn in beide dorpen veel vaker verwarde personen op straat.