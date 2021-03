Geldrops Centrum Hofdael optimistisch over toekomst: ‘Voor een tonnetje minder moet kunnen’

GELDROP - In Centrum Hofdael was door de coronasluiting tijd en ruimte om alvast drie zaken aan te pakken: de sfeer, de leegstand en de financiën. ,,Ik durf te stellen dat we het straks voor een tonnetje minder kunnen", luidt de optimistische boodschap van bestuursvoorzitter Niek Gorris.

Centrum Hofdael zit in een tussenfase. Van een voorgenomen forse investering in foyer en theaterzaal is vorig jaar afgezien door de politiek. Die vindt dat er eerst onderzocht moet worden op welke manier het centrum beter kan functioneren met minder financiële steun. Voor dat onderzoek is projectleider Brian Voesten ingehuurd. Voor de zomer zal hij een plan met variaties voorleggen aan de gemeenteraad.

Handen uit de mouwen

Hannie Derks en Niek Gorris zijn de nieuwe manager en bestuursvoorzitter die het centrum door de tussentijd moeten loodsen. Waarschijnlijk tot eind 2022. Maar waar het vooral hun bedoeling was om meer publiek te ontvangen, ging Hofdael kort na hun aantreden door corona juist grotendeels op slot. Het gaf hen, samen met de vrijwilligers wel gelegenheid om flink de handen uit de mouwen te steken.

Zo heeft behalve de theaterzaal inmiddels ook de oefenzaal van het Geldrops Muziek Korps een metamorfose ondergaan. Er komt een podium met bergruimte voor de stoelen en een nieuwe beamer. Zo wordt de ruimte ook filmzaal. Ook andere ruimtes in het gebouw zijn geverfd. De deuren zijn kleurrijk beplakt en her en der in de gangen zijn werkplek-zitjes gecreeerd, met boekenrekjes en vloerkleden. ,,Alles gratis of voor heel weinig geld via Marktplaats", zegt Derks.

Alle ruimten voor de vaste verhuur zijn inmiddels verhuurd. Onder meer aan een huisarts en een re-integratie bureau. Alleen de zes lokalen, het kooklokaal en het yogalokaal zijn nog voor een aantal dagdelen beschikbaar. Verder is intern geschoven. Theater Drop bijvoorbeeld zit nu kleiner en goedkoper. Andere ruimten zijn opgedeeld in kleinere kantoren en werkplekken.

'Ver-huiskamerd’ en efficiënter ingedeeld

Aan het ‘ver-huiskameren’ en efficiënter indelen van Hofdael is in totaal zo'n 20.000 euro besteed. Deels uit eigen kas, deel van de gemeente. Eén maand is Hofdael afgelopen zomer open geweest. ,,Een topmaand was het", zegt Derks. Het was een maand die smaakte naar meer. En dat ‘meer’ wordt momenteel in een programmaboekje van 32 pagina's A5 verwerkt. Het loopt van 1 juli tot 31 januari. Onder corona-voorbehoud natuurlijk.

Onderdelen in het programma zijn onder meer een maandelijks evenement voor jongeren, een wekelijkse matinee voor ouderen, een kimono-expo in het Weverijmuseum, een sumo-worstel-evenement tijdens de Olympische Spelen en activiteiten georganiseerd door Korein. Samenwerking met winkeliers, horeca en Village Marketing wordt gezocht.

‘Een superfijn gebouw’

Gorris en Derks kunnen niet wachten tot ze het publiek kunnen laten zien wat ze hebben gedaan met het gebouw en de sfeer. Over ingrijpend verbouwen hoor je deze twee niet. ,,Dit is gewoon een superfijn gebouw", zegt Derks. ,,Geldrop zou er trots op moeten zijn", zegt Gorris. Hun vertrouwen vertaalt zich ook in de financiële verwachting. Gorris: ,,Natuurlijk zijn we inkomsten misgelopen. Zo'n 90.000 euro hebben we berekend. Maar dat hoeft geen strop te zijn omdat gemeenten hiervoor geld krijgen van het Rijk. Tot nu toe was er jaarlijks een negatief saldo van tussen de 2-3 ton. Ik denk: als de corona voorbij is, dan moet daar wel een tonnetje vanaf kunnen".

Weverijfabriek

Over de naam Hofdael zijn Derks en Gorris eensgezind. Net als Brian Voesten vinden ze dat het tijd is voor een andere. Wat hen betreft: De Weeffabriek

