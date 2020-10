Geldrops gezin voor achtste keer doelwit brandstichting

GELDROP - Geert Cornelissen hing al bewakingscamera's op en hij parkeerde een tijd niet meer voor zijn huis aan de Geldropse Goorstraat. Maar niets hielp. Opieuw is zijn auto vernield. Nu met een vuurwerkbom. De dader staat op film maar is nog niet gevonden.

De ellende begon toen het gezin van Geert Cornelissen 3,5 jaar geleden vanuit de wijk de Coevering naar de Goorstraat in Braakhuizen-Zuid verhuisde. Inmiddels is 7 keer zijn auto of die van zijn werkgever in brand gestoken en één keer het schuurtje.

Niet alleen het gezin Cornelissen (inmiddels met 4 kinderen) voelt zich onveilig. Ook buurtbewoners houden hun hart vast. ,,Iemand zei al dat ik moest verhuizen. Hij zei: ik heb ook kinderen. Maar ik zei: waar moeten we heen dan?”

De laatste aanslag was afgelopen zaterdagavond om 21.15 uur. Een enorme knal die tot in de wijde omtrek te horen was. Spiegel, motorkap en voorruit werden vernield. Op camerabeeld is te zien hoe een man een projectiel plaatst en wegloopt. Cornelissen: ,,Bij de verzekering had ik alles aangekruist wat ik kon aankruisen. Dus ik hoop dat dit ook verzekerd is en dat ik de auto kan laten repareren".

Geert Cornelissen is vaak van huis voor zijn werk. Durft hij vrouw en kinderen nog wel alleen te laten? ,,Nou overdag wel. Maar in het donker niet meer", zegt hij.

Eerder is een Eindhovenaar aangehouden voor deze zaak. Dat was na een dna-match. De Eindhovenaar zat vast voor een ander vergrijp en had daarvoor dna moeten leveren. Dat dna bleek ook op een benzineblik te zitten dat gebruikt was bij een van de brandstichtingen in de Goorstraat. De Eindhovenaar is veroordeeld, maar mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

De politie zegt dat buurtonderzoek gedaan wordt en de camerabeelden worden besturdeerd. De politie is ook nog op zoek naar getuigen. Er zijn nog geen resultaten te melden, aldus de politie.

De vuurwerkbom ontploft