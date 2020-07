Geldrops NH Hotel wordt woongebouw; óók voor arbeidsmigranten

GELDROP - NH Hotel in Geldrop, vlakbij de op- en afrit van de A67 wordt tijdelijk (max 10 jaar) een woongebouw. Er is ruimte voor 144 starters, senioren en andere alleenstaanden onder wie ook arbeidsmigranten.

Dit heeft de gemeente Geldrop-Mierlo donderdag bekendgemaakt. Er is overeenstemming bereikt over de tijdelijke invulling met de nieuwe eigenaar van het NH Hotel. Dat is volgens de gemeente V2A. Het is dezelfde partij die eerder ook al in beeld was.

Eerdere plannen leidden tot onrust

Toen lekte uit dat de beoogd eigenaar arbeidsmigranten wilde onderbrengen in het hotel. En dat zorgde voor onrust in de buurt. Er werden spandoeken opgehangen en pamfletten uitgedeeld tegen de komst van een ‘Polenhotel’. De verkoop is toen uitgesteld.

Nu ligt er een plan waarover nauw overleg is geweest met de gemeente. De 144 wooneenheden in het hotel zijn voor alleenstaanden uit allerlei doelgroepen. Van mensen die na een scheiding plotseling woonruimte nodig hebben tot senioren. Van mensen die in een instelling hebben gezeten tot arbeidsmigranten en kenniswerkers.

Afspiegeling van de bevolking

De gemeente heeft het over ‘een afspiegeling van de Geldropse bevolking'. Afspraak is dat voor bewoners uit één doelgroep nooit meer dan 40 procent van de beschikbare wooneenheden worden ingezet. Volgens de gemeente werkt het concept goed. Een woordvoerder verwijst naar het Eindhovense voormalige bejaardenhuis Genderhof dat net zo is samengesteld. Het is de bedoeling dat de beheerder daarvan ook ingezet wordt in Geldrop.

De vergunning is in eerste instantie voor 5 jaar met een optie om nog eens 5 jaar te verlengen. Vanaf 10 juli ligt de vergunning ter inzage. Bezwaar maken kan nog. Op donderdag 9 juli is er om 18.30 uur een informatiebijeenkomst in het NH Hotel aan het Bogardeind. Van tevoren opgeven moet en dat kan via mail. Uiteindelijk is het de bedoeling om het hele gebied waar het hotel staat te herontwikkelen. De A67 ter hoogte van het Bogardeind wordt over een paar jaar ook verbreed.

Behalve het NH Hotel in Geldrop, stond ook dat in Best (68 kamers) te koop. Hoe het er voor staat met de plannen daar, is een woordvoerder van de gemeente Best aan het uitzoeken. Nadere informatie volgt.