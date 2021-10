Geldrops protest tegen Eeneind-West leverde 1800 reacties op

Dat terrein Eeneind-West ligt tussen Nuenen en Geldrop aan de Collse Hoefdijk. Maar het zijn vooral Geldroppenaren die er de nadelige gevolgen van zullen ondervinden. De route richting A67 gaat door Geldrop. Onder meer door woonwijken en langs scholen.

Niet strijdig met bestemmingsplan

Het Nuenense college van B en W denkt dat de realisatie onafwendbaar is. Een bouwvergunning al is aangevraagd door twee ontwikkelaars (Moeskops en BAN Bouw) die al jaren geleden een koopovereenkomst met de gemeente sloten. De plannen voor een distributieterrein zijn niet strijdig met het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan. Daarbij weegt tot nu toe voor het college het zwaarst dat Nuenen bij afname van het terrein door de ontwikkelaars 21 miljoen euro binnen krijgt. Geld dat de tot nu toe gemaakte kosten moet dekken.

Nuenense politiek stelde besluit uit

Vorige week sprak een van de Geldropse initiatiefnemers van het protest in bij de Nuenense raadscommissievergadering over Eeneind-West. Daar bleek dat de Nuenense gemeenteraad ook vreselijk met de kwestie in de maag zit. Vanwege de onrust en omdat er ook nog overleg komt met de regiogemeenten over een alternatief, heeft de Nuenense politiek een besluit over Eeneind-West vorige week uitgesteld.

Quote Wij voelen ons als ac­tie-team ‘Distribu­tie­cen­trum Nee’ enorm gesteund John Meys, woordvoerder

De Geldropse protestgroep is blij met de massale steun: ,,Veel mensen hebben hun bezwaar rechtstreeks naar de griffie van de gemeenten Nuenen en Geldrop gestuurd. Dit heeft ook een enorme indruk gemaakt bij de gemeenten want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Sommigen mensen belden bij ons aan om persoonlijk hun bezorgdheid te uiten. Wij voelen ons daardoor als actie-team ‘Distributiecentrum Nee’ enorm gesteund. Enorm bedankt dus mensen", schrijft woordvoerder John Meys in een open brief.