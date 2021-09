Geldrops rolstoelpad alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn

GELDROP - Een pad in Geldrop, speciaal voor rolstoelgebruikers, verkeert in erbarmelijke staat. Het is te slecht om er zelfs maar met een rollator overheen te lopen.

Het hobbelige pad met veel scheuren en gaten start bij het speeltuintje aan Heideven en zou de rolstoelgebruiker zo’n anderhalve kilometer door de bossen moeten voeren. Peter van Stiphout, die het pad bij toeval ontdekte onder een laag zand, is een handtekeningenactie begonnen om het te verbeteren.

Quote Alléén als het niet geregend heeft. Anders is het zelfs voor de hond te modderig Yvonne Kuypers ,,Woonzorgcentrum Berkenheuvel ligt vlakbij”, zegt Van Stiphout. ,,De bewoners zouden kunnen genieten van de bloeiende Coeveringse hei als het pad begaanbaar was.” Hij is er tijdens het verzamelen van handtekeningen achter gekomen dat het niet alleen de rolstoelrijders zijn die het bos missen. ,,Mensen die met een rollator lopen of slecht ter been zijn, missen de natuur ook.”

Zijn tocht langs adressen in het Grote Bos en het Herdersveld heeft 300 handtekeningen opgeleverd die hij zaterdag om 14.00 uur op het pad wil aanbieden aan raadsleden en de wethouder.

‘Ik ben toch echt niet onhandig met mijn rolstoel’

Henk van Buul (67) woont sinds januari op Berkenheuvel, vlak bij de bossen die hij mist sinds hij in een rolstoel zit. ,,Ik heb mijn hele leven aan de rand van een bos gewoond en ik kwam er iedere dag met mijn hond. Nu kan ik alleen nog langs de bosrand rijden over fiets- en voetpaden. Ik zou graag het rolstoelpad gebruiken om weer tussen de bomen te staan.” Maar alleen al van het fietspad óp het rolstoelpad komen is moeilijk, omdat er een klein hoogteverschil is. ,,En ik ben toch echt niet onhandig met mijn elektrische rolstoel.” Als het hoogteverschil eenmaal overwonnen is, volgt er een hobbelig stuk. Na zo’n 100 meter wordt het wat beter omdat er een extra deklaag ligt, ook al zit die vol scheuren.

,,De bovenste deklaag van de eerste 100 meter is er nooit geweest”, vertelt Yvonne Kuypers die in Grote Bos woont. ,,Wijkbewoners hebben er regelmatig over geklaagd sinds het pad in 2010 is aangelegd.” Kuypers is goed ter been en laat regelmatig haar hond uit over het pad. ,,Alléén als het niet geregend heeft. Anders is het zelfs voor de hond te modderig.”

Van Buul is zelfstandig in zijn elektrische rolstoel, maar andere bewoners van Berkenheuvel zijn aangewezen op een vrijwilliger die hen naar het bos duwt. ,,Over het pad duwen is bijna niet te doen”, vertelt helpster op Berkenheuvel Manda Spiertz. ,,Dat is echt zwaar.”

Opknappen door specialisten

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de slechte kwaliteit van het rolstoelpad sinds vorige week bekend is. ,,Het is de bedoeling om het op te knappen. Het is vrij specialistisch werk en we zijn nu bezig om te kijken hoe en wanneer we dat kunnen doen.”