Geldrops-Turkse gemeenschap schrapt aanvraag imamwoning

Geldropse senioren blijven op elleboog­kruk-af­stand

15:11 GELDROP - De 72 bewoners van de seniorenflat Magdalenahof in Geldrop zijn bang om het coronavirus op te lopen en sluiten zich min of meer op. De ontmoetingsruimte is dicht, de gezamenlijke activiteiten zijn opgeschort en iedereen blijft zoveel mogelijk in zijn eigen appartement.