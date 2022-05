Geldrops/Veldhovens trio heeft na 20 jaar weer tijd voor Harten Heren; het wordt een vrolijk optreden met mooie samenzang

,,Het gaat als vanzelf na al die tijd”, vertelt beheerder van Kasteel Geldrop Bart Klomp (56). ,,Mijn vingers vinden de snaren van de gitaar weer en de samenzang klinkt als vanouds. De grappen en grollen zitten nog steeds ingebakken.”

De heren hebben dan ook een jarenlange podiumervaring. ,,We begonnen in 1994 en hadden tweehonderd optredens per jaar”, vertelt leraar Nederlands Bert Kampers (58). ,,We verdienden er de kost mee. Eerst als student en ook in de jaren erna. De bank verstrekte me zelfs een hypotheek op het inkomen dat ik had. Maar we deden er allemaal dingen bij.” Kampers had een entertainmentbureau, Klomp kreeg een jong gezin terwijl hij als beheerder van Kasteel Geldrop een drukke baan had en Toonders kreeg een bloeiende solocarrière. ,,Op een gegeven moment verdampt het dan”, aldus Kampers. ,,Steeds minder tijd om op te treden.” In 2002 werd de knoop doorgehakt en stopte het trio na acht jaar in kroegen en zalen te zijn opgetreden.

Studentencabaret

Kampers en Klomp, allebei geboren en getogen in Geldrop, kenden elkaar al lang voor ze in Harten Heren stapten. ,,We namen in onze studententijd allebei deel aan het studentencabaret”, vertelt Kampers. ,,Daardoor raakten we echt bevriend.” Kampers studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en werd beroepsmilitair. ,,Ik ben een zijinstromer in het onderwijs”, vertelt hij. ,,Sinds twee jaar werk ik op het Pius X- College in Bladel.”

Quote Ik lijk op Robbie Williams en trad op als Look-a-Li­ke. Ik had 300 optredens per jaar Henri Toonders

De twee Geldroppenaren ontmoetten fysiotherapeut Toonders toen ze begeleider werden van een FOK-Kamp voor FybrOseKinderen. ,,Tijdens de bonte avond zongen we samen en dat ging zo goed dat we besloten om op te gaan treden”, vertelt Toonders. Maar hij begon in zijn eentje ook een solocarrière. ,,Ik lijk op Robbie Williams en trad op als Look-a-Like. Ik had 300 optredens per jaar.” Hij was ook nog leraar Wiskunde.

Weer genoeg tijd

Ze hebben het alle drie druk gehad in de afgelopen 20 jaar, maar nu hebben ze weer tijd om hun oude stiel op te pakken. Het entertainmentbureau van Kampers is er niet meer en de kinderen van Klomp zijn groot. Voor Toonders was het corona die roet in het eten gooide. ,,Mijn optreden als Look-a-Like gingen allemaal niet meer door. Ik heb weer genoeg tijd om plezier te maken met Harten Heren.”

Het zwaartepunt van het repertoire van het trio zijn covers uit de jaren 60 en 70, hoewel ze het daar niet alle drie over eens zijn. Er is ook veel melodieuze muziek uit de jaren 80 en 90 en uit de jaren 50 en 20 te beluisteren. Het wordt in ieder geval een vrolijk optreden met mooie samenzang.

,,We vinden het contact met het publiek belangrijk”, aldus Toonders. Hij is behalve voor de zangsolo’s ook verantwoordelijk voor de pasjes. ,,Kampers voor de gekke bekken”, vertelt Klomp. Dat wil Kampers graag wat netter uitgedrukt: ,,Treffende gelaatsuitdrukkingen.” Klomp bespeelt de gitaar en boekt de optredens. De rollen zijn weer als vanouds verdeeld.

Het optreden begint zondag 15 mei om 14.30 uur in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop. Kaarten à 6,50 euro zijn te bestellen via hofdael.nl.