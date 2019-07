Geldropse Aldi in Braakhuizen-Zuid wilde niet uitbreiden

Over de toekomst van de Aldi in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid is veel te doen. De super wil er weg, de buurt hoopt vurig dat er een super blijft, de gemeenteraad wil dat de wethouder beter zijn best doet om de Aldi op andere gedachten te brengen en de wethouder denkt dat dat zinloos is.

Bereikbaarheid

In een reactie liet Aldi vorige week weten dat de locatie midden in de wijk rond de St. Jozefkerk niet toekomstbestendig is: ,,De grootte, het parkeren en vooral de bereikbaarheid voldoen niet aan onze standaarden", aldus een woordvoerster. Maar die eerste factor kan dus niet doorslaggevend zijn voor de verhuiswens, aldus de pandeigenaar die ook eigenaar is van makelaarskantoor Die Twee Hertoghen in Eindhoven.

Vanavond (maandag) vanag 19.30 uur vergadert de gemeenteraad over de Geldrop-Mierlose kadernota. Maar de VVD heeft al aangekondigd dan ook de wethouder ter verantwoording te roepen over de ‘Aldi-kwestie’. De grootste oppositiepartij denkt dat wethouder Marc Jeucken (CDA, economie) onvoldoende heeft gedaan om Aldi over te halen om te blijven. Zo zal de partij onder meer vragen of er onderzocht is of het mogelijk is om aan de wensen van Aldi tegemoet te komen.

Volksbuurtje