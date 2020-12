Geldropse basisschool door corona twee dagen eerder dicht dan de rest

Het was de bedoeling om per dag te bekijken of de school weer open kon, zegt Manja Voogd van het Nutsbestuur. Maar de situatie bij de school werd maandag ingehaald door de actualiteit. ,,Nu alle scholen met ingang van woensdag toch dicht gaan, hebben we meteen besloten om de Ganzebloem dinsdag ook dicht te houden", aldus Voogd.

De Ganzebloem was begin maart een van de eerste scholen in de regio die een paar dagen dicht ging nadat bleek dat een lerares corona had. Zij was net daarvoor wezen skieën in Italie. De lerares is niet erg ziek geweest. Tussen maart en vorige week was het op coronavlak juist rustig op de Geldropse school. Maandag is op de school al een begin gemaakt met het opstarten van online onderwijs. ,,En dat is een van de goede dingen die we aan deze tijd overhouden", zegt Manja Voogd, ,,op het vlak van ICT hebben we sprongen voorwaarts gemaakt".