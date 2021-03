Geldropse begraafplaats ’t Zand heeft voortaan z’n eigen kerkklok

GELDROP - Op begraafplaats ’t Zand in Geldrop is zondag een kerkklok ingezegend door pastoor Van der Maazen. Het indrukwekkende geluid zal niet vaak klinken, de klok wordt alleen geluid bij katholieke begrafenissen.

,,Dat doe ik niet iedere dag, een klok inzegenen”, begon pastoor Sjef van der Maazen de plechtigheid. ,,Dit is zelfs de eerste keer dat ik het doe”, gaf hij grif toe. Hij had er de traditie van een inzegening op na moeten slaan. Het werd een plechtigheid van zo’n twintig minuten, met als hoogtepunt het besproeien met wijwater.

Geen primeur voor de klok zelf

Voor de klok was het de tweede keer dat hij werd ingezegend. Hij is afkomstig uit de voormalige Magdalenakerk in Braakhuizen-Zuid die vijftien jaar geleden werd gesloopt. Na al die tijd in de opslag te hebben gestaan heeft een anonieme gever het mogelijk gemaakt om een klokkenstoel bij begraafplaats ’t Zand te bouwen. Daar is de klok afgelopen vrijdag met een kraan aan opgehangen nadat hij door klokkengieterij Eijsbouts te Asten was schoongemaakt en opnieuw gestemd.

Quote De een vindt het mooi, de ander ervaart het als overlast. wethouder Marc Jeucken

Hoewel het niet de bedoeling was om de klok te luiden en de zondagsrust te verstoren, liet hij toch even horen dat hij een helder en plechtig geluid heeft. Vaak zal de buurt hem niet horen, ongeveer twee keer per maand. ,,De meningen over het luiden van klokken zijn nu eenmaal verdeeld”, aldus wethouder Marc Jeucken. ,,De een vindt het mooi, de ander ervaart het als overlast.” Maar die eventuele overlast is dus beperkt.

Waardige bestemming

Jeucken is blij dat de klok een waardige bestemming krijgt. ,,Wat moet je met een klok die in de opslag staat? Omsmelten was toch eeuwig zonde geweest. Nu heeft hij een mooie functie gekregen.”

De beheerder van de begraafplaats, Bert Hendrix, is trots dat ’t Zand nu beschikt over een klok. ,,Het is een mooie afsluiting van een decennium werk.” Hendrix is gepensioneerd hovenier en is met vrijwilligers bezig geweest om het tuinontwerp van 1952 in ere te herstellen. Behalve brede paden en een doorkijk naar het Christusbeeld, zijn er extra waterpunten aangelegd. ,,De klok maakt de begraafplaats completer”, aldus Hendrix. ,,Met de Indië-herdenking gaat hij een extra dimensie geven.”