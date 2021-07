Geldropse Bleekvelden wordt woonwijkje met ‘industriële look’

Twintig loftwoningen

Een van de plannen aan de Bleekvelden is al in een vergevorderd stadium. De voormalige gemeentewerf wordt omgevormd tot twintig loftwoningen. Het casco van de strip met loodsen bilijft staan. Daarbinnen wordt gebouwd. De vergunning is al verstrekt. Tijdens de presentatie deze week bleek wel dat de eigenaar/projectontwikkelaar nog problemen heeft met een van de huidige huurders, die niet wil vertrekken.

De gemeente is over de ontwikkelingen op de rest van het terrein al in gesprek met de vele eigenaren. Zo wordt met de bouwmarkt Gamma en sportcentrum Harks over verplaatsing binnen de gemeente gepraat. Met andere eigenaaren/ontwikkelaars is de gemeente al in gesprek over de bouwmogelijkheden. En daarbij is het zogenoemde beeldkwaliteitsplan dat onderdeel was van de presentatie, van groot belang.