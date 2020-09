Geldropse Bloemenzaak Bloem bloeit in coronatijd

Op donderdag 3 september openden Erica en Daan van Dorenmalen hun nieuwe bloemenzaak Bloem in de Korte Kerstraat 14. Het echtpaar had sinds 2006 al een kleine bloemenwinkel aan de Korte Kerstraat 6. ,,Vorig jaar november hebben we het pand op nummer 14 van Mulders overgenomen die er een schoenenzaak had”, zegt Daan. ,,Daarna zijn we bezig geweest met de verbouwing terwijl we de zaak op nummer 6 aanhielden. De coronatijd heeft nogal wat oponthoud gegeven, waardoor de opening is verlaat.”

Het echtpaar is achteraf blij dat ze vorig jaar al besloten naar een groter pand te verhuizen. ,,Misschien hadden we het niet gedurfd in de coronatijd en we waren echt uit ons vorige pand gegroeid. De nieuwe zaak is drie keer zo groot.”

Coronatijd

Bloem heeft de coronatijd overleefd doordat Geldroppenaren hen steunden. ,,We moesten drie weken dicht en de mensen bestelden online, per mail en per telefoon”, vertelt Erica.

Met de kinderen thuis, die onderwijs moesten krijgen, had het echtpaar het druk. ,,Het was een onwerkelijke tijd”, vinden ze allebei. ,,Erg onzeker. En ondanks de bestellingen misten we het contact met de klanten.”

Na drie weken ging de winkel ’s morgens open, maar de klanten moesten bij de deur blijven staan, omdat de winkel te klein was om aan de RIVM-regels te voldoen. ,,Het was in ieder geval fijn om weer klanten te zien en samen met hen de bloemen uit te zoeken. Er is niets leuker dat samen met de klant iets moois te maken”, zegt Erica.

Ruimte

Het nieuwe pand is groot genoeg om met inachtneming van de coronaregels bloemen uit te zoeken. ,,We schrokken eerst een beetje van de ruimte die we hadden”, zegt Daan. ,,Nu is ze gezellig gevuld en hebben we ook grotere artikelen om te verkopen.”

Grote vazen en bloempotten en zelfs meubels, wandversiering en lampen vullen naast bloemen en boeketten de winkel. ,,Mensen kunnen nu ook kleinere of grotere cadeaus kopen.”

Daan heeft het ontwerp voor de winkel gemaakt en de verbouwing zoveel mogelijk zelf gedaan. Vooral op het houten mozaïek van de toonbanken is hij trots. ,,Alles is afgewerkt naar onze zin”, vertelt hij. Als de winkel open is, kan hij dus weer klanten gaan bedienen. ,,We zijn van plan de zaak met zijn tweeën te draaien. Dat is zowel leuker voor ons als voor de vaste klanten. We weten wat ze mooi vinden.”

In drukke tijden, zoals met Kerstmis en Moederdag springt Erica’s vader bij. ,,Hij is dol op planten”, aldus Erica. ,,Van hem heb ik de liefde voor planten en bloemen meegekregen. Ik wilde al vanaf mijn vijftiende een bloemenzaak.”

Het echtpaar heeft er alle vertrouwen in dat Bloem gaat bloeien. ,,We hebben tijdens corona gemerkt dat onze vaste klanten ons niet in de steek laten.”