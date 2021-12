Geldropse dj’s zetten doneeractie op voor Villa Pardoes

Dj Roel & Ian Lokura, zoals ze zich noemen, waren ingepland voor de Villa Pardoes WinterRun, die op 11 december mét publiek zou plaatsvinden in Tilburg. Maar de coronamaatregelen gooiden roet in het eten en dus besloten de dj’s zelf een doneeractie op touw te zetten.

Quote Het wordt natuurlijk niet zo groot als die hele run, maar we hopen 2500 euro op te halen Ian Kuijpers, medeorganisator livestream voor Villa Pardoes

,,Een vriendin van ons loopt stage bij Villa Pardoes”, vertelt Bekkers. ,,Ze vertelde hoe kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hun familie daar genieten. Sommigen van die kinderen worden nooit beter en verdienen een fijne vakantie. En dus besloten we zelf het initiatief te nemen.” Kuijpers vult aan: ,,Het wordt natuurlijk niet zo groot als die hele run, maar we hopen 2500 euro op te halen. ”

Voor ieder wat wils in 24 uur

De dj’s hebben er zin in. De muziek, 24 uur voor ieder wat wils, ligt klaar. De stream wordt alleen onderbroken voor gastartiesten zoals Zanger Rens en ieder half uur een giveaway. ,,Als iemand 15 euro heeft geschonken, krijgt hij een lot”, aldus Kuijpers. ,,Wie 30 euro schenkt krijgt 2 loten, enzovoorts. Onder de donateurs verloten we prijzen.”

Zo’n 45 grote en kleine bedrijven uit Geldrop, Eindhoven en Tilburg hebben de prijzen gedoneerd. Hierbij zitten onder meer een gezinsticket voor wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Amsterdam en een weekend naar Valkenburg. Maar ook kleinere prijzen zoals kledingbonnen van 25 euro en drankpakketten.

Organisatie

Er is dus heel wat organisatie aan die 24 uur voorafgegaan. Beide dj’s studeren in een richting waardoor ze weten hoe ze dat aan moeten pakken. Bekkers studeert ondernemerschap. ,,Ik zou het liefst doorgaan als dj, dat doe ik al vanaf mijn 11de. Maar het is een gok om me daar helemaal op te richten.” Kuijpers wil een sociale mediabedrijf opzetten en volgt een studie in die richting.

De locatie waar ze gaan uitzenden willen ze niet noemen. ,,Het risico bestaat dat er mensen naartoe komen en dan zou alles alsnog in de soep lopen. We hebben toestemming van de betreffende gemeente en we blijven binnen de restricties.”

Doneren per telefoon of app

Mensen die willen doneren kunnen dat per telefoon of per app doen. Het telefoonnummer verschijnt onderaan op het scherm en via dat nummer kan ook een verzoeknummer worden aangevraagd. Voor de gulle gever die een betaalapp heeft, verschijnt een QR-code in beeld.

De 24-uurslivestream gaat op 18 december om 14.00 uur van start en eindigt op zondag 19 december. De stream is te volgen via Twitch en op YouTube via het kanaal van Party-tv. Zodra de livestream wordt gestart, komt de link naar de stream daar bovenaan te staan. Over de line-up willen de dj’s nog niet te veel prijsgeven, maar ‘het wordt een feestje’.