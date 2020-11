Geldropse horeca moet iets; overleven met glühwein

'We rekenen op half januari dat we normaal open kunnen", zegt Mary van Dinther, een van de eigenaressen van Lunchroom Fons van Dinther op de Heuvel. ,,Intussen verdienen we wat met snert, warme chocolademelk en sint- en kersttasjes met zelfgebakken lekkernijen." De lunchroom kan rekenen op de vaste klanten. ,,Ze gunnen het ons. Sommigen komen iedere dag." Dat wordt bevestigd door een klant die haar naam niet in de krant wil. ,,Voor mij is het een dagelijks loopje. Het is saai, die coronatijd en hier spreek ik even iemand."

Op het anders zo druk bezochte terras staat een kraam, waar bezoekers warme chocolademelk of snert kunnen kopen. Die moet staand of lopend gedronken of opgegeten worden, want zitplaatsen mogen niet gefaciliteerd worden volgens de coronaregels.

Er zelf iets van maken

Restaurant Heerenhuys 23 heeft ook afhaalmogelijkheden op het tot kerstmarkt omgetoverde terras, waaronder glühwein. Klant Annemie Renier drinkt haar warme wijn op een muurtje naast het horecaplein. ,,We moeten van deze tijd zelf iets maken", vindt ze. Eigenaresse van het Heerenhuys, Leonie Porse, denkt niet open te kunnen met de feestdagen. ,,Misschien is dat niet eens gezellig als iedereen ver van elkaar moet zitten. We richten ons erop dat we de kerstmaaltijden thuis gaan bezorgen."

Aan de overkant van de straat strijden René en Vivianne Pepels voor hun zaak Bufkes. ,,We zijn pas anderhalf jaar open en we krijgen voor de tweede keer te maken met een horecasluiting", vertelt René. E worden genoeg broodjes besteld om vijftig procent van hun normale inkomsten te halen. ,,Natuurlijk wil ik weer graag open, maar ik denk dat het beter is om door de zure appel heen te bijten en te wachten tot het echt kan."

Quote We moeten van deze tijd zelf iets maken Annemie Renier

De Gammele Geit pakt het heel anders aan. De kroeg is gesloten en aan de achterkant vindt een verbouwing plaats. ,,Ik denk niet dat een kroeg als de Geit het eerste anderhalf jaar volledig kan draaien", vertelt eigenaar Tom Brouwers. ,,Omdat ik al langer speelde met de gedachte om een proeverij te beginnen, heb ik daar nu werk van gemaakt." Hij hoopt zijn nieuwe zaak half januari te openen.

Dinerbox

Restaurant Taste bestaat deze week zes jaar en daar wordt werk van gemaakt met een speciale dinerbox. ,,Gelukkig loopt dat als een tierelier", aldus eigenaresse Jolande Manders. Van de zomer heeft ze de schulden kunnen aflossen van de eerste sluiting. ,,Het zal de tweede keer ook weer lukken", blijft ze optimistisch.

Bij restaurant Square zijn ze volop bezig om het terras om te bouwen tot een kerstmarkt met versproducten. ,,Volgende week vrijdag gaat die open", aldus eigenaresse Valerie Geelink. Ook Square overleeft door het afhalen en bezorgen van diners. Kaffee Pijnenburg heeft een 'warme dranken walk thru' voor de zaak gebouwd.