Geldropse is mede producente van docu over wereld beroemde fotograaf

Geldrop - De foto van het Afghaanse meisje met de groene ogen ging de wereld over. Niet alleen zij werd beroemd, ook de fotograaf. De Geldropse Marieke van den Bersselaar was mede producente van de documentaire over de betreffende fotograaf: Steve McCurry.

Een dubbeltje kan raar rollen. En zo lijkt het ook gegaan te zijn bij de Nederlandse première van McCurry the movie. Die vond vrijdagavond in Geldrop plaats bij Filmhuis Hofdael. Helemaal onverklaarbaar is het niet, want de mede producente is geboren en getogen Geldropse Marieke van den Bersselaar .

Ze woont al twintig jaar in Barcelona, maar haar ouders wonen nog in Geldrop. Via hen hoorde Danny van Vlokhoven, voorzitter van Filmhuis Hofdael, waar ze mee bezig was en wist de docu èn Van den Bresselaar (44) naar Geldrop te krijgen.

Quote Het is te merken dat hij zo’n dertig jaar alleen over de wereld heeft gezworven” Marieke van den Bersselaar, Polar Star Films

Het was haar droom om docu’s te maken toen ze het VWO op het Strabrecht had afgerond en ze ging Film- en televisiewetenschappen studeren in Utrecht. Ze heeft de wereldberoemde fotograaf persoonlijk gesproken. ,,Hij heeft wat je noemt een pittig karakter”, zegt ze met een glimlach.

,,Het is te merken dat hij zo’n dertig jaar alleen over de wereld heeft gezworven. Een van zijn grootste verdienste is dat hij zich onzichtbaar weet te maken als hij foto’s neemt. Mensen zijn zichzelf als hij hun portret maakt.”

Volledig scherm Afghaans meisje met de groene ogen © McCurry

McCurry maakte miljoenen foto’s waarvan er veel in kranten verschenen. Hij begon als oorlogsfotograaf en maakte indringende foto’s van rebellen, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Dat de foto waarmee hij beroemd werd op de cover van National Geographic terechtkwam, had hij niet meer verwacht. De foto werd gemaakt in 1985 voordat de Russen Afghanistan binnenvielen en Afghanistan in het nieuws kwam.

Uithoeken van de wereld

Van den Bersselaar woont met haar vriend en zoontje in Barcelona en werkt bij Polar Star Films. Het is haar taak om ideeën van regisseurs te beoordelen op haalbaarheid. Als dat zo is, schraapt ze het geld bij elkaar, zorgt voor contracten en bekijkt bij ieder shot of er geen rechten worden geschonden.

Ze had al eens eerder een film gemaakt met regisseur Denis Delestrac. Die kwam met het idee om een docu te maken over McCurry, want hij kende de fotograaf al zo’n 20 jaar.

Volledig scherm Fishermen, Weligama, South coast, Sri Lanka, 1995 © Steve McCurry

In 90 minuten is de toeschouwer de wereld rond geweest via de ogen van McCurry. Deze tocht gaat langs prachtige vreemde landschappen en rommelige vieze steden. En paseren er allerlei aardige en eigenaardige mensen. Niet in de laatste plaats McCurry zelf, evenals het toenmalige Afghaanse meisje.

Ze werd beroemd en daar was ze in eerste instantie niet gelukkig mee. Maar met het geld dat de foto opbracht, zijn duizenden Afghaanse vluchtelingen geholpen.

Voorzien van ondertitels

Er is zo’n vijf jaar aan de docu gewerkt. ,,Voor corona was hij af, maar toen kon hij niet gelanceerd worden”, aldus Van den Bersselaar. De première was in New York waar McCurry woont. Na de Spaanse première in Malta was Nederland aan de beurt op aandringen van Van Vlokhoven.

,,We hadden eigenlijk besloten om de Engelse ondertitels te laten staan”, vertelt ze. ,,Maar onderweg naar Nederland, vond ik dat toch jammer.” In het vliegtuig begon ze aan ‘de helse klus’. ,,Ik schrijf nooit meer in het Nederlands. Maar het bleek leuk om weer met mijn moedertaal bezig te zijn.”

Haar vader droeg ook een steentje bij en zo was de film op het laatste moment toch klaar voor Nederland. De première was vrijdagavond uitverkocht, ondanks dat Oranje moest spelen. De trailer is te bekijken via mccurrythemovie.com