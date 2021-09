Geldropse kermis: weinig ruchtbaarheid, maar toch druk

GELDROP - Aan de Geldropse Kermis is weinig ruchtbaarheid gegeven vanwege corona. Grote attracties zijn er niet om dezelfde reden. Bij de opening op zaterdag was het desondanks meteen druk op het marktplein.

,,Druk? Nee, dan moet je eens naar de televisie kijken naar de Formule 1. Daar is het pas druk.” Dat was een veelgehoorde opmerking, zowel uit het publiek als van de standhouders. Maar zo vlak na de coronamaatregelen zag het marktplein er voor sommige bezoekers vol uit. ,,Het lijkt zelfs drukker dan voor corona”, is Lili-Marjan Boelens van mening die met drie kinderen zaterdagmiddag op de kermis was. ,,Misschien komt dat omdat het kermisterrein kleiner is, andere jaren zijn er op de Heuvel ook nog attracties.”

De Hobbelende Geit

De attracties die er wel zijn - zoals de Geldropse draaimolen De Hobbelende Geit en Duckcity - zijn vooral geschikt voor de jongere kinderen. Meer dan 400 bezoekers waren er niet, dat werd door de beveiligers in de gaten gehouden. En doordat er een aparte in- en uitgang was, liepen de mensen niet tegen elkaar in. ,,Dat is wel prettig”, aldus Boelens. ,,Dat kan ook na corona wel zo blijven.”

Mensen die niet in een attractie wilden, konden van achter de gazen hekken meegenieten. In tegenstelling tot vorig jaar, waren die niet bedekt met zwart plastic, zodat bekenden toch even door de hekken een praatje konden maken en meegenoten van kinderen die een ritje maakten in de draaimolen.

Attractiehouders zijn blij

De attractiehouders waren blij dat ze konden werken. ,,Wij zijn een reizend volk”, aldus Troela Terpstra van Duckcity. ,,Wij horen niet thuis te zijn.” Of ze de financiële klap van de lock down te boven komt, weet ze nog niet. ,,In ieder geval moet de boel niet opnieuw op slot gaan. Dat is ook een verantwoordelijkheid van het publiek, dat moet zich aan de maatregelen houden. Wij houden ons er in ieder geval aan.”

Daan de Haan van de schiettent Police Academy wil niet eens terug kijken op het afgelopen jaar. ,,Tot nu toe is het als vanouds. Als het weer mee blijft werken, kan het best een goede kermis worden.” Voor de wat oudere jeugd is het dan ook een van de weinige stands waar ze hun geld uitgeven.

De Geldropse kermis duurt nog tot en met woensdag.