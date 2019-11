Geldropse liefdadigheidsactie Cacomela stopt na 54 jaar

GELDROP - Na 54 jaar heeft initiatiefnemer Martien van den Biggelaar (93) de carnavalsliefdadigheids- actie Cacomela Geldrop opgeheven. Een bedrag van 4000 euro is nog overhandigd aan pater Jos Pijpers, die in Ghana melaatsen helpt.

Cacomela (carnaval contra melaatsheid) zamelde geld in tijdens de carnavalsdagen via collectebussen in cafés, clubhuizen en kantines. „Na 2009 liep het hard terug met de opbrengst”, vertelt Martien van den Biggelaar (93).

Er werd gestopt met de collectebussen, maar Cacomela kreeg nog geld binnen via rommelmarkten in wijkgebouw De Dreef en van donateurs. „We hadden heel goede donateurs, onder wie oud-wethouder Frits van den Eijnden. Hij hielp mensen met het invullen van de belastingaanslag en als vergoeding wilde hij een bijdrage voor Cacomela. Alles bij elkaar hebben we 250.000 gulden, dat is 112.200,82 euro, bij elkaar geschraapt.” Van het geld zijn onder andere een paar huizen in Brazilië gebouwd.

Mondharmonica

Van den Biggelaar kwam op het idee om Cacomela te starten door de documentaire De hel van Rio Negro. „Daarin speelde pater Jan de Vries uit Eindhoven mondharmonica tussen verminkte melaatse mensen in Brazilië.”

De toenmalige Algemene Geldropse Carnavalsvereniging De Vleermuizen blies de actie leven in op 13 november 1966. In alle cafés werden collectebussen neergezet tijdens de carnaval. „Op woensdagochtend haalden we de bussen op en brachten ze naar het politiebureau waar we in een cel het geld telden. Agenten hielden een oogje in het zeil zodat niemand een cent in eigen zak stak, maar eigenlijk was het gewoon gezellig.”

Leeggeroofd

In de loop van de jaren zijn er weinig problemen geweest met de actie, terwijl de collectebussen toch in overvolle cafés stonden tijdens carnaval. „Ik kan me herinneren dat ik er eentje heb opgegraven die ergens snel was weggemoffeld nadat hij was leeggeroofd. Maar dat was een uitzondering.”

De eerste opbrengst in 1966 werd contant overhandigd aan Jan de Vries toen hij in Nederland was. „Dat hebben we altijd gedaan, rechtstreeks geschonken aan een pater die werkte met melaatsen, zodat het geld goed terechtkwam. Iedere gegeven cent is voor de melaatsen gebruikt.”