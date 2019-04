Geldropse molenaars maken bezwaar tegen hoogbouw

Inwoners Son mogelijk tijdelijk naar Nuenen voor paspoort of rijbewijs

14:54 SON EN BREUGEL - Welke locatie het beste is voor het tijdelijk onderbrengen van de dienstverlening als het gemeentehuis in Son op de schop gaat, werd donderdag in de commissie Algemene Zaken niet duidelijk. De voormalige Vijverbergschool of toch Nuenen?